Ghali canta Casa Mia a Sanremo 2024. Ecco il testo della canzone e il significato del brano. Nelle foto su Instagram il cantante appare insieme ad uno strano personaggio. Salirà con lui sul palco? Cosa ci riserva il rapper per la sua esibizione durante il Festival della canzone italiana? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto fino ad ora.

Ghali canta Casa Mia: il significato del brano

Quale è il significato del brano che Ghali canta a Sanremo 2024 e che è stato scritto da: G. Amdouni – D. Petrella – M. Zocca?

Dopo un anno trascorso lontano dalla musica, ma ricco di nuove esperienze, incontri ed emozioni, Ghali è riuscito a connettersi nuovamente con se stesso. La canzone da portare a Sanremo è nata già la scorsa estate grazie ad un incontro con Michelangelo, noto per essere il produttore di Blanco. Ghali ha svelato in una recente intervista di aver composto insieme a quest’ultimo il ritornello e la base e poi di aver accantonato il progetto. Solo dopo aver concluso l’album si è ricordato che c’era qualcosa che aveva lasciato a metà e ci si è messo a lavorare sopra capendo che Sanremo potesse essere il palcoscenico più adatto per quel determinato brano.

La canzone non è altro che un dialogo con un extraterrestre che fa notare al cantante quanto il nostro pianeta sia bellissimo. Cosa lo rende così affascinante? Il fatto che nonostante tutte le tragedie, la Natura riesca sempre a sistemare tutto.

L’artista racconta di come gli uomini si siano trasformati in zombie con il telefono in mano, uomini che hanno perso i valori e il concetto di casa e dove le comunità sono in contrasto tra loro. Leggendo tra le righe si può capire una dura critica alla società odierna e ai nostri nuovi usi e costumi. Senza mezzi termini Ghali ci “urla” in faccia: “Bombardate un ospedale per un pezzo di terra o per un pezzo di pane” e prende una netta posizione contro le guerre, la violenza in generale, ma anche contro ogni disuguaglianza e discriminazione. Insomma il messaggio arriva chiaro e forte.

Ghali canta Casa Mia sul Palco dell’Ariston: il testo del brano

Ecco il testo della canzone di Ghali a Sanremo 2024:

Il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Ma che ci fai qui da queste parti

Quanto resti e quando parti

Ci sarà tempo dai per salutarci

Non mi dire che ho fatto tardi

Siamo tutti zombie col telefono in mano

Sogni che si perdono in mare

Figli di un deserto lontano

Zitti non ne posso parlare

Ai miei figli cosa dirò

Benvenuti nel Truman show

Non mi chiedere come sto

Vorrei andare via però

La strada non porta a casa

Se la tua casa non sai qual è

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro

Mi manca la mia zona

Mi manca il mio quartiere

Adesso c’è una sparatoria

Baby scappa via dal dancefloor

Sempre stessa storia

Di alzare un polverone non mi va (va)

Ma, come fate a dire che qui è tutto normale

Per tracciare un confine

Con linee immaginarie bombardate un ospedale

Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane

Non c’è mai pace

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro

Ghali su Instagram con uno strano personaggio per un messaggio importante

Cercando Ghali su Instagram, il rapper si presenta con un look decisamente diverso da come lo avevamo visto sul palco di Amici 21 mentre cantava Fortuna. Oltretutto Ghali si presenta insieme ad uno strano personaggio in video e foto.

Di chi si tratta? Controllando i tag che ha inserito e tentando di capire di più, si può scoprire come quest’ultimo voglia lanciare un messaggio importante e si stia preparando al meglio per salire sul palco dell’Ariston e raggiungere quante più persone possibili.

L’artista che approderà a Sanremo 2024 vuole essere chiaro. Niente guerre, niente violenza e niente discriminazioni. Così come riportato da vari media, oltretutto, Ghali ha preso un impegno ben preciso e dopo una accurata raccolta fondi ha donato una nave all’associazione Mediterranea Saving Humans.