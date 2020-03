Questa edizione del Grande Fratello Vip 2020 sembra funestata da squalifiche e ritiri. Dopo l’allontanamento di Salvo Veneziano per frasi sessiste verso la concorrente Elisa De Panicis, è stata la volta di Clizia Incorvaia che con l’infelice frase “Sei un Buscetta” urlata ad Andrea Denver ha “guadagnato” anche lei, l’uscita prematura dalla Casa più spiata d’Italia. Ora pare, sia successo qualcosa che ha fatto insorgere il web, ma vediamo in dettaglio.

Asia Valente dà del Down ad un concorrente: il presidente Onlus disabile tuona

Il presidente onlus disabili Iacopo Melio ha indetto una petizione e chiede a gran voce che vengano presi provvedimenti contro una delle concorrente del reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip. La gieffina in questione è la bionda e svampita Asia Valente.

Ecco cosa dice la petizione di Iacopo Melio

“Sei un Down!”

Lo ha esclamato Asia Valente per insultare un concorrente che l’aveva spaventata.

Ancora una volta termini riguardanti la “disabilità” (in questo caso “persone Down”) vengono usati come sinonimi di “persona stupida”. Impareremo mai che è prima di tutto offensivo e discriminatorio verso gli stessi disabili?

PRECISAZIONE: non si critica la persona, ma l’atteggiamento sbagliato. Vi chiediamo quindi di non insultare la ragazza perché, come sempre, stiamo facendo sensibilizzazione ed educazione, non bullismo.

Firmare questa petizione significa volere che siano presi provvedimenti dal programma del Grande Fratello: sarebbe un’occasione di sensibilizzazione importante, affinché le persone imparino un concetto che da anni cerchiamo di promuovere con la Onlus “#Vorreiprendereiltreno”, contro le barriere culturali.

PROMOTORI:

#Vorreiprendereiltreno Onlus

Associazione Trisomia21 Firenze

Ecco il Video delle parole di Asia Velente

Insomma, si chiede alla ragazza maggior consapevolezza quando si parla e di dare un peso alle parole. E chissà se verrà informata e redarguita a dovere… Del resto un episodio simile capitò in una edizione passata del Grande fratello, in cui Andrea Cerioli si lasciò sfuggire “Ma sei mongoloide”?

Appuntamento a Stasera in prima serata su Canale 5 per sapere cosa succederà alla bella Asia Valente, che ricordiamo è al televoto con Teresanna Pugliese, Fabio testi e Sara Soldati.