Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli scrive una lettera non appena saputo della squalifica di Daniele dal Moro che è avvenuta ieri pomeriggio sul tardi. L’ex gieffino appena uscito dal reality che lo ha visto protagonista per ben lunghissimi sei mesi, è tornato in possesso del suo telefono cellulare e ha subito postato delle notizie che lo riguardano. Scopriamo cosa ha scritto Daniele e il contenuto della lettera di Oriana Marzoli.

GF Vip, Oriana Marzoli scrive una lettera a Daniele Dal Moro, ma lui prima si toglie qualche sassolino

Intanto, come vi abbiamo anticipato, Daniele Dal Moro non appena entrato in possesso del suo cellulare ha scritto un post per ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto usando queste parole:

“Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale ♥️ La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato...E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un’altra storia che vi racconterò prossimamente”.

Insomma, Dal Moro affida ad Instagram oltre che i ringraziamenti per i suoi sostenitori anche qualche “velata accusa al programma”, di cui farà menzione prossimanamente come ha scritto. Ma veniamo invece alla lettera di Oriana Marzoli che dal Moro affettuosamente chiama Bebè.

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli scrive a Daniele: “Mi dispiace tanto, sto piangendo mentre ti scrivo”

“Ti scrivo adesso che ci hanno appena detto che non ci sarai più qui con noi…Ti giuro non sai quanto mi dispiace, sto piangendo mentre ti dico queste parole, mi sento troppo male. Sono triste. Non sai quanto mi sarebbe piaciuto salutarti prima di andare via e soprattutto avrei voluto che non te ne andassi. Mi dispiace amore di più per come siamo stati queste ultime ore, sai quanto ci tengo e l’affetto che provo per te. È che mi interessi davvero, te lo giuro su Cocco.

Spero tantissimo che fuori tu abbia voglia di continuare a conoscermi. Ti prometto che sarò più tranquilla. Aspettami fuori che appena esco, ti voglio vedere: voglio che mi porti in questo “Bosco” bellissimo di cui mi parlavi.

p.s. anche se non te lo dicevo mi piaci come sei Spero tu stia bene ci vediamo tra due settimane.

Sei bellissimo biondino con gli occhi verdi azzurri

Oriana”.

Ed eccovi il Post Instagram di Daniele Da Moro con al lettera di Oriana

Insomma, la Bebè pare proprio innamorata! Aspetteremo che esca del programma per vedere se è veramente nato un amore!