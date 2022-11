Grande Fratello Vip oggi giovedì 17 novembre non va in onda. Il motivo? Il doppio appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato sospeso. Scopriamo insieme il motivo per cui non è in onda stasera e quando torna.

Grande Fratello Vip: stop al doppio appuntamento settimanale. In onda solo al lunedì sera: il motivo

Come già saprete proprio in questi giorni è iniziato il Campionato del Mondo di Calcio che si tiene in Qatar. In considerazione di questo, i vertici aziendali Mediaset hanno pensato di fermare il doppio appuntamento del Grande Fratello Vip perché il competitor “vincerebbe facile” nella battaglia Auditel.

Quindi si è reso necessario un cambio di programmazione del palinsesto Mediaset e già da stasera 17 novembre l’appuntamento con la Casa più spiata d’Italia salta, per tornare in onda lunedì 21 novembre in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello Vip, stop alla doppia puntata: stasera giovedì 17 novembre in onda Zelig

Stop dunque al doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip a partire da stasera, giovedì 17 novembre che vedrà invece l’emissione del programma Zelig condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Mediaset ha scelto di sospendere le due puntate serali del Grande Fratello Vip, da stasera fino a tutto il mese di dicembre, per la durata dei Mondiali appunto. L’emissione del programma sarà dunque solo al lunedì sera.

Grande Fratello Vip, quando torna il doppio appuntamento?

Il reality show, che tiene compagnia a molte persone ed è molto seguito tanto che gli ascolti lo premiano costantemente , tornerà con il doppio appuntamento a partire da gennaio 2023. Come già saprete infatti il programma si allunga fino ad aprile.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: scegli il preferito

Intanto il televoto è ancora aperto e il pubblico è chiamato a scegliere il preferito. In nomination ci sono:

Luca Salatino,

Sara Altobello,

Edoardo Tavassi,

Attilio Romita,

Patrizia Rossetti,

Charlie Gnocchi

Luca Onestini.

Il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico.

Nel frattempo, le dinamiche della Casa infiammano gli animi sempre di più. Ad essere presa di mira è Antonella Fiordelisi il cui modo di fare non piace quasi a nessuno. Anche il nuovo arrivato Luciano Punzo ha avuto uno scontro proprio con la schermitrice il suo fidanzato Edoardo Donnamaria.