Il Grande Fratello Vip, reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ieri sera (lunedì 14 novembre) ha raggiunto un ottimo risultato in termini di ascolti, confermando la sua supremazia sugli altri competitor. Per “Grande Fratello Vip” dunque, un vero e proprio successo di pubblico che conferma il reality show come leader della serata.

Grande Fratello Vip, gli ascolti registrati premiano il reality show condotto da Alfonso Signorini

Ieri sera su Canale 5 ancora ottimi ascolti per “Grande Fratello Vip”. La 17° puntata del reality show ha ottenuto 2.770.000 spettatori totali con il 21.9% di share (22.8% sul target 15-64 anni). Nel periodo di sovrapposizione – dalle ore 21.52 alle ore 23.40 – il programma condotto da Alfonso Signorini ha superato ogni competitor, totalizzando una media di 3.351.000 spettatori totali e del 19.3% di share individui. La trasmissione ha raggiunto picchi del 35.3% di share e 3.932.000 spettatori totali.

Grande Fratello Vip, ascolti al top: il reality è il programma più visto della serata

Numeri da capogiro se pensiamo che molti detrattori del programma hanno definito il “genere reality” come datato, in agonia, praticamente spacciato e che non ha più nulla di nuovo da raccontare.

Spiace per coloro che criticano costantemente il lavoro fatto da un team di persone che si dedica al programma giorno e notte, ma i numeri di gradimento del pubblico parlano chiaro: Il Grande Fratello Vip ieri sera è stato il programma più visto con picchi del 35,3% di share.

Grande Fratello Vip, primo anche sui social network

Anche sui social network, l’hashtag #GfVip ha conquistato il primo gradino del podio degli argomenti più discussi della giornata. Giulia Salemi, bellissima e sofisticata, si è rivelata all’altezza della situazione e molto a suo agio nel ruolo che l’è stato assegnato. Coglie subito l’ironia di Alfonso, non è mai fuori luogo o volgare ed è molto simpatica. Soprattutto poi, è un bel vedere! Un plauso dunque a chi l’ha scelta.

Ci auguriamo che i soliti disfattisti finalmente chiudano il becco – per usare un eufemismo – di fronte a questi numeri e portino rispetto al pubblico che evidentemente è molto interessato al reality e segue con molto affetto anche il live H24 su Mediaset Extra.

Quando il successo è reale non è necessario aggiungere altro perché le persone vincenti – Signorini, Bruganelli e tutto il team – non hanno bisogno di vincere ad ogni costo. Solitamente vincono gratis, nell’assoluta calma.