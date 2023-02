Ieri sera é andata in onda la 31^ puntata del Grande Fratello Vip dove si sono affrontati tutte le dinamiche della Casa, tra sorprese, storie e litigi e l’ingresso di alcuni ex fidanzati come ospiti. Cosa è accaduto ieri sera? Eccovi le news ultima ora della 31^ puntata di ieri sera 6 febbraio 2023.

Chi è uscito ieri sera 6 febbraio 2023 dal Grande Fratello Vip? Nessun Eliminato

Ieri sera, 31^ puntata del reality show che non ha visto l’eliminazione di nessun concorrente, dal momento che il televoto non era eliminatorio. Al televoto c’erano Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Nikita Pelizon. Il concorrente più votato è stato……… che risulta quindi immune e ha in mano il destino degli altri concorrenti. Infatti, si era chiamati a scegliere il preferito che è risultato Alberto De Pisis che ha convinto il 39% del pubblico.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 6 febbraio al GF Vip?

Ieri sera le nomination si sono svolte sia in modo Palese che nel segreto del Confessionale. Ecco come si sono espressi i Vipponi.

Nomination Palesi

Sarah Altobello ha nominato Andrea Maestrelli;

Andrea Maestrelli ha nominato Sarah Altobello;

Attilio Romita ha nominato Edoardo Donnamaria;

Edoardo Donnamaria ha nominato Attilio Romita;

Antonino Spinalbese ha nominato Edoardo Donnamaria;

Micol Incorvaia ha nominato Attilio Romita;

Daniele Dal Moro ha nominato Luca Onestini;

Nikita Pelizon ha nominato Antonino Spianalbese.

Nomination Segrete

Giaele De Donà ha nominato Attilio Romita;

Edo Tavassi ha nominato Attilio Romita;

Antonella Fioredelisi ha nominato Micole Incorvaia;

Oriana Marzoli ha nominato Antonino Spinalbese;

Davide Donadei ha nominato Luca Onestini;

Nicole Murgia ha nominato Sarah Altobello;

Alberto de Pisis ha nominato Daniele Dal Moro.

Si è poi aperto ufficialmente il televoto con la classica domanda di rito: chi vuoi salvare? In nomination sono finiti i più votati, vale a dire Sarah Altobello, Luca Onestini, Edoardo Donnamaria, Attilio Romita, Antonino Spinalbese.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Attilio, Antonino, Edoardo, Onestini e Sarah. #GFVIP pic.twitter.com/BLQsdBjUnR — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2023

Questo televoto verrà chiuso giovedì 9 febbraio 2023 nel corso della trentaduesima puntata del reality show.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 6 febbraio 2023

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata: