Dopo la battuta di Alex belli nei confronti di Manul Bortuzzo, lo staff dell’attore nelle storie Instagram ha preso le difese del concorrente affermando che Belli ha un fratello disabile e di conseguenza mai e poi mai la sua battuta voleva denigrare il nuotatore. Scopriamo insieme nel dettaglio tutto l’episodio che ha coinvolto Alex Belli.

GF Vip Alex Belli nella bufera, interviene lo staff: “Ha un fratello disabile”

Non si placano le polemiche sull’ex attore di Centovetrine in merito ai suoi comportamenti considerati troppo superficiali. E’ la battuta fatta su Manuel Bortuzzo a destare la maggior parte delle polemiche tanto che lo staff di Belli è stato costretto ad intervenire per prenderne le difese.

Attraverso dei messaggi sulle Stories di Instagram lo staff dell’attore Alex Belli precisa:

“Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi”

Lo staff continua aggiungendo anche

“Alex ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel far Web”

Insomma, lo staff chiede di non essere così aggressivi e di non puntare il dito contro Alex che non ha mai avuto intenzione di deridere la disabilità di Bortuzzo, dal momento che anche lui l’ha vissuta in prima persona avendo un fratello disabile.

In effetti lo staff ha ragione: il web ormai è un far west dopo si sfogano mille frustrazioni ai danni dei malcapitati che devono subire un’onta mediatica raccapricciante. Nemmeno avesse ucciso qualcuno!

GF Vip, Belli travolto dalle polemiche: stasera la moglie Delia Duran in Casa per un confronto?

Il concorrente non sta vivendo un bel momento: oltre alle polemiche nate a causa di una sua battuta infelice su Bortuzzo, c’è freddezza anche con Aldo Montano con il quale ha avuto un diverbio sin dalla scorsa puntata per dei confessionali dell’attore che non sono piaciuti allo schermitore che ha reagito piuttosto veementemente, sfiorando quasi la rissa con Belli.

Stando alle anticipazioni del reality di canale 5 in onda stasera 5 novembre 2021 in Casa dovrebbe entrare la moglie Delia Duran per un confronto con il marito Alex in relazione all’amicizia fin troppo stretta dell’attore con la bella infleuncer Soleil Sorge. Nella scorsa puntata la moglie Delia ha rimproverato Alex per i comportamenti che ha avuto con al Sorge, stasera vedremo il faccia a faccia? Voleranno stracci e coltelli o ci sarà un confronto pacifico? Insomma oggi la puntata sarà incentrata su Alex Belli e vedremo cosa accadrà.