Stamane c’è stato un risveglio piuttosto traumatico per due inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Aldo Montano e Alex Belli che stamane hanno sfiorato quasi la rissa con una violenta lite. Tutto è partito da una domanda dell’attore: “Buongiorno, tutto apposto?”, a cui Aldo Montano replica: “Tutto apposto un caz*o”. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

L’atleta arriva a parlare con le mani in faccia, e gli dà pure uno schiaffone sulla spalla arrivando a dirgli: “Ti darei due schiaffoni, le cose dimmele in faccia e non al confessionale”. Certo anche Belli lo ha provocato dicendogli: “E che fai, non mi parli più?Dai saliamo sul ring!!”

Dai ragazzi ma qui Alex ha provocato Aldo ,perché non lo dite ? Perché mettete i video a metà? Alex continuava a dire "è uscito l Aldo che volevo" "saliamo sul ring". Però si diamo la colpa ad Aldo #gfvip pic.twitter.com/opt6lvLKtv — 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧 🐨 ⁷ ⁸ ⁵ (@lovessnam) November 2, 2021

Belli è completamente sbigottito dall’atteggiamento del Campione e afferma: “Mi dispiace, però non puoi prendertela così. Se te la prendi così, vuol dire che hai la coda di paglia”. In effetti non è proprio normale reagire così a delle critiche, una violenza esplosa di botto che non ci aspettavamo. La sportività di Montano è andata a farsi benedire.

I concorrenti della Casa, si dividono tra chi dà ragione a Belli e chi a Montano. Ad ogni modo, Anche Montano poco dopo si rende conto di aver sbagliato e dice: “Ho fatto una caz**ta. ho reagito male al saluto del buongiorno”.

Anche i concorrenti della Casa si sono divisi: chi ha dato ragione ad Alex tipo Soleil e Davide e chi invece ad Aldo tipo Manila, Miriana e le Princess.

Dopo il duro scontro, Giucas si permette di consigliare Alex, attribuendo il clima pesante al comportamento di Gianmaria. Ma è inevitabile che i due protagonisti della vicenda, da una parte Alex e dall’altro Aldo stiano male, perchè qualcosa si è rotto.

Come andrà a finire? I due ritroveranno l’armonia di un tempo? E voi da che parte state?