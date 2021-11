Alex Belli nella bufera al GF vip per la frase choc su Manuel Bortuzzo: “Resta Manuel che non può cadere”. L’attore, in piscina con Soleil Sorge e Davide Silvestri commette una gaffe che non è passata inosservata, che ha fatto insorgere il web e lo staff dell’atleta. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

GF Vip, Alex Belli commette una gaffe su Manuel Bortuzzo: il web chiede la squalifica immediata

L’attore si trovava in piscina con Soleil Sorge e Davide Silvestri e ha commesso uno scivolone – l’ennesimo – stavolta andando a toccare l’ignaro Manuel Bortuzzo con una frase particolarmente infelice. Immediata la reazione del web che ha chiesto al squalifica del concorrente.

I tre Vipponi, che sono molto uniti all’interno del reality del Grande Fratello Vip ridevano e scherzavano goliardicamente immaginando un musical di cui erano protagonisti accompagnato da una canzone che avevano scritto e di un’eliminazione in cui “uno a uno cadono”.

Ipotizzando la scenetta, Soleil indica Davide come ultimo concorrente eliminato e che cade, tuttavia Belli la corregge e pronuncia la frase infelice su Bortuzzo, ridendo di gusto:

“Ultimo rimane Manu perché non può cadere”

Una frase giudicata dal popolo del web inaccettabile e che chiede la squalifica immediata dell’attore perché ha deriso la disabilità di Manuel Bortuzzo. Anche lo staff del nuotatore triestino ha chiesto provvedimenti sull’account Instagram ufficiale di Manuel:

“Qui si sta andando oltre… siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questo atteggiamento. Staff”.

Insomma l’attore è stato travolto dalle critiche, e non sta certo vivendo un momento felice all’interno del reality. Prima lo scontro – sfiorata la rissa – con Aldo Montano, in puntata lo sfogo della moglie sulla sua “relazione amicale” con la Sorge e ora questa frase choc.

Alex Belli scivolone su Manuel Bortuzzo: il popolo del web insorge e chiede la squalifica dell’attore

Gli utenti del web non hanno accettato la frase di Belli e la risata e ne hanno scritto di tutti i colori. Vi riportiamo alcune delle frasi rivolte contro l’attore:

“Sei caduto davvero in basso Alex”,

“Vergognosa ed infelice la battuta su Manuel di Alex Belli.

“Ci vogliono provvedimenti seri”,

“La frase pronunciata da Alex Belli è una delle tante che fanno capire l’essere squallido e insignificante che è”,

“Ma sbattetelo fuori”.

Cosa succederà? Il Grande Fratello e Signorini squalificheranno veramente l’attore? E cosa ne penserà Manuel Bortuzzo? Staremo a vedere.

Intanto ecco il video incriminato: