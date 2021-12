Ieri sera si è conclusa la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality Show condotto da Alfonso Signorini che quest’anno vede nel ruolo di opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ieri sera abbiamo scoperto chi resta e chi va via dal reality, a causa del prolungamento del programma fino al 14 marzo 2022, giorno della FINALE. Cosa è accaduto ieri sera? Eccovi le news ultim’ora della 28° puntata del 17 dicembre.



Chi è uscito ieri sera 17 dicembre dal Grande Fratello Vip? Nessun Eliminato

Chi è uscito ieri sera dal GF Vip? Ieri sera non è uscito nessuno nel senso che nessuno è stato eliminato perché nella scorsa puntata – la ventisettesima del 13 dicembre – non c’è stato tempo di fare le nomination. Quindi ieri sera non c’è stato nessun eliminato.

Ad uscire dalla casa è stato Aldo Montano, non per volontà del pubblico, per sua scelta. Lo schermitore assieme a tutti i suoi colleghi Vip, aveva la possibilità di scegliere se continuare il Gf Vip dopo la notizia del suo prolungamento o interrompere.

Le parole di Aldo una volta arrivato in studio:

“Da sportivo ci sono già passato quest’estate con le Olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima, quindi ti comunico che faccio continuare i miei compagni da soli – spiega nello studio di Alfonso Signorini – Noi sportivi ragioniamo ad obiettivi e io ero programmato per fare tre mesi di trasmissione. Tra l’altro ho due figli che mi aspettano e ho voglia di vederli crescere: quando mi hanno detto che mio figlio aveva messo quattro denti, ho avuto un colpo allo stomaco“.

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 17 dicembre al GF Vip?

Ieri sera le nomination si sono svolte sia in modo palese, che nel segreto del Confessionale e i concorrenti hanno espresso le loro preferenze.

Nomination Palesi

Nomination Segrete

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi Salvare? Tra Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo, Giacomo e Valeria. Questo televoto si chiuderà lunedì 20 dicembre nel corso della ventinovesima puntata del reality show.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 17 dicembre 2021

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata: