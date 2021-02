Un’altra puntata del GF VIP si è conclusa, ma chi sono i concorrenti in nomination di questa settimana? E chi è stato eliminato durante la puntata? Scopriamo insieme cosa è successo ieri, venerdì 5 febbraio 2021.

Chi è uscito ieri sera, 5 Febbraio dal Grande Fratello Vip 2021?

Chi è uscito ieri sera dal GF Vip 2021? Il pubblico ha deciso che la meno votata tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet al televoto è Samantha De Grenet. Le due donne hanno avuto le seguenti percentuali di voto:

Maria Teresa Ruta il 78 %;

Samantha De Grenet il 22%.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 5 febbraio 2021, al GF Vip?

Ieri sera le nomination si sono svolte con i piramidali per cui i Vipponi hanno fatto le loro scelte alcuni in modo palese e altri in modo segreto. Poi i Finalisti, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli nel segreto del confessionale hanno espresso le loro preferenze.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare? I nominati della serata sono: Alda D’Eusanio e Samantha De Grenet. Questo televoto si chiuderà lunedì 8 febbraio e il VIP meno votato dovrà definitivamente abbandonare la casa.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 5 febbraio 2021

