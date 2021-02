Un’altra puntata del GF VIP si è conclusa, ma chi sono i concorrenti in nomination di questa settimana? E chi è stato eliminato durante la puntata? Scopriamo insieme cosa è successo ieri, venerdì 19 febbraio 2021, grazie alle ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 19 Febbraio dal Grande Fratello Vip 2021? Televoto sospeso

Chi è uscito ieri sera dal GF Vip 2021? Il pubblico in verità non ha potuto votare, dal momento che già da mercoledì appariva sul sito: “Televoto sospeso per problemi tecnici”. Quindi Signorini ha spiegato che l’ultima sessione di televoto si è interrotta a causa ad una mola enorme di voti che è risultata anomala.

Da qui la decisione di sospendere la sessione affinché il problema tecnico fosse ripristinato. Ma poco prima della diretta il televoto è stato ripristinato. Al televoto a contendersi la permanenza in Casa, Stefania Orlando e Giulia Salemi. Ad avere la meglio è stata la Orlando per cui ad abbandonare la Casa definitivamente è Giulia Salemi, che è quindi l’eliminata della serata.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 19 febbraio 2021, al GF Vip?

Ieri sera le nomination si sono svolte in modo palese, solo i tre finalisti hanno votato nel segreto del confessionale. Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi nel segreto del confessionale hanno espresso le loro preferenze.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Samantha De Grenet, Stefania Orlando e Andrea Zenga. Il televoto si chiuderà lunedì 22 febbraio e il meno votato sarà definitivamente eliminato dal gioco.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 19 febbraio 2021

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata, compreso il link per rivederla in streaming: