L’attesa è finita: ieri sera si è conclusa la Finale del Grande Fratello Vip dopo un lungo viaggio durato quasi sei mesi. Ma chi sono i concorrenti eliminati e chi invece ha trionfato sugli altri? Chi è stato eliminato durante la finale? Scopriamo insieme cosa è successo ieri, lunedì 1° marzo 2021, grazie alle news ultim’ora.

Chi è uscito ieri sera, 1° marzo dal Grande Fratello Vip 2021? News Ultim’ora

Chi è uscito ieri sera dal GF Vip 2021? Il pubblico ha deciso che il più votato tra Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta è proprio quest’ultimo che non riesce a battere al televoto l’influencer meneghino che ha quindi la meglio. Il televoto, stavolta in negativo chiedeva: chi vuoi eliminare? Il pubblico ha deciso che a dove abbandonare la Casa è Andrea Zelletta che ottiene una percentuale del 84% contro quella di Zorzi al 16%. Zelletta è quindi il primo eliminato della serata.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Grande Fratello Vip 2021: gli altri eliminati della serata

Si aprono poi dei televoti flash che vedono confrontarsi: Dayane contro Pierpaolo e vince Pierpaolo Pretelli.

Nel secondo televoto flash incece a confrontarsi sono i Zorzando, ovvero Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Ad avere la meglio è l’influencer meneghino.

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2021, nella finale del 1°marzo?

Ieri sera, molte emozioni e colpi di scena: eliminazioni importanti ma soltanto una persona trionfa e vince il reality show più lungo di tutti i tempi. Ad alzare la coppa della finale e a trionfare sugli altri concorrenti è Tommaso Zorzi che convince il 68% degli italiani.

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata, compreso il link per rivederla in streaming: