Grande Fratello Vip, durissima lite tra Daniele Dal moro e Martina Nasoni: “Non venire a dire a me che strumentalizzo questa cosa”. Martina Nasoni espone i suoi dubbi a Daniele Dal Moro, ma la dura reazione dell’imprenditore veneto scatena la lite tra i due. Martina gli dice che vuole allontanarsi da lui perchè non vuole che Oriana fraintenda la loro amicizia e teme che ‘imprenditore “strumentalizzi” la situazione. Dal Moro sentendo questa parola si inalbera di brutta e nasce una lite epocale. L’uomo la manda a quel Paese più volte urlandole in faccia: “Sei ridicola, sfigata”. La Nasoni replica: “Vaffanc***, prendi e te ne vai! Vabbè? Non sai tenere nemmeno una conversazione”.

Ecco il Video Mediaset.