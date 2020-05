Clizia Incorvaia è stata una delle protagoniste del passata eduzione del Grande Fratello Vip: sicuramente perché è una bella ragazza ma anche per la storia imbastita con riccioli d’oro, al secolo Paolo Ciavarro. Di certo la storia è partita in sordina e nessuno avrebbe scommesso su di loro, ma i presupposti perché sia un grande amore ci sono tutti.

Clizia incorvaia dall’espulsione del GF Vip alla storia “virtuale” con Paolo Ciavarro

Beh sicuramente i due gieffini quando erano dentro la Casa mai si sarebbero aspettati che per rivedersi, riabbracciarsi, baciarsi, toccarsi, avrebbero dovuto aspettare così a lungo! La bella influencer siciliana, infatti, vivendo in una regione differente da quella di Paolo ha dovuto rispettare le regole imposte dal dpcm governativo di non poter circolare fuori dalla propria regione di appartenenza. Come ricorderete, la Incorvaia fu espulsa dal gioco per aver detto delle frasi poco carine al modello Andrea Denver “reo” di averla nominata!

All’epoca gli vomitò con molta rabbia: “Tu sei un Buscetta (riferimento a Tommaso Buscetta pentito di mafia n.d.r.) io con i pentiti non ci parlo!” Questa uscita infelice gli costò l’espulsione e da qual giorno non ha più potuto incontrare Paolo Ciavarro, perché nel frattempo il nostro Paese e il mondo hanno dovuto affrontare la pandemia da covid – 19.

Clizia Incorvaia, “voglia matta” di Paolo Ciavarro

Ma quando l’amore c’è supera qualsiasi barriera, così l’ex signora Sarcina e il bel Paolo hanno continuato al loro storia in modo virtuale aspettando il fatidico momento in cui potranno riabbracciarsi e fare quindi l’amore!!

Paolo, infatti dopo aver sfiorato per un pelo la vittoria del Grande Fratello ed essendo uscito dal reality si è diretto nella sua bella Roma, a casa di mamma Eleonora. Mentre Clizia vive nella sua “Sicilia Bedda”… Per cui i due piccioncini non si sono ancora potuti vedere dopo il reality. Quindi la voglia di vedersi e di stare assieme in tutti i sensi è moltissima!

La Incorvaia in una intervista a Novella 2000 a infatti dichiarato:

“La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! – spiega Clizia – Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere. Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una voglia matta di fare l’amore.

Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio; è tutto un crescere. Assurdo: viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. Un destino strano: sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto”.

Paolo e Clizia: amore al telefono, infinite chiamate notturne

“Soprattutto la notte. Con Paolo parliamo anche cinque ore, non ci stanchiamo mai. Ci sfottiamo. Io lo chiamo ‘pariolino’ o ‘principe’ perché è il mio principe, prendo le foto che lui posta su Instagram e faccio video in cui risulta un po’ tamarro, lo prendo in giro. Lui mi chiama ‘parac….a’. Giochiamo”.

Ci saranno anche altri giochini più piccanti? Ah saperlo!