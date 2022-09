“Non c’entrava nulla con la mia vita”, così il neo concorrente del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese lancia una stoccata alla sua ex Belen Rodriguez da cui ah avuto una figlia, Luna Marì.

La stoccata di Spinalbese a Belen nella Casa del Grande Fratello Vip

Antonino Spinalbese, ex parrucchiere e ad oggi imprenditore creativo, così come si definisce era inevitabile che all’interno della Casa più spiata d’Italia finisse con il menzionare la sua ex Belen Rodriguez. Lo ha fatto ieri sera, parlando con gli altri inquilini e ammettendo:

“Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia“.

L’ex compagno della Rodriguez a pochi giorni dall’inizio del reality la tocca piano. A molti internauti queste sue parole sono sembrate una vera e propria frecciatina nei confronti della showgirl argentina che oggi vive serenamente accanto a suo marito Stefano De martino.

Certo fa strano che il concorrente parli in questi termini della sua ex, quando questo è l’unico motivo per cui è dentro la Casa del Grande Fratello e per il quale è diventato famoso.

Spinalbese dopo la fine della storia con Belen Rodriguez ha avuto altri flirt ma nella Casa del Grande Fratello è entrato da single:

“Sono molto ambizioso, sono un pazzo, sognatore, anima libera. Mi piace sedurre e sono attratto dal mondo femminile”.

Grande Fratello Vip: Spinalbese è attratto da Ginevra Lamborghini?

Il concorrente dentro la Casa pare aver puntato una concorrente, Ginevra Lamborghini da cui è evidente è molto attratto. Solo che la ragazza, ha dichiarato di avere qualcuno fuori che l’aspetta. Scoccherà dunque la scintilla oppure no? Staremo a vedere…