E’ calato il sipario sull’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 9 ottobre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 8a puntata di venerdì 9 ottobre

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 9 ottobre 2026 prende il via con l’ingresso di Ilary Blasi e il saluto alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarell. Poi il collegamento con la casa per il faccia a faccia tra Jonathan e Andreas. Dopo lo scontro della scorsa puntata la situazione non è migliorata, anzi nella casa si sono create quasi due fazioni; da un lato c’è chi è dalla parte di Andreas che è riuscito a smascherare il cattivo gioco di Jonathan che ha cercato di giustificarsi a suo modo. Spazio poi alla storia di Piera: il fidanzato Gianmarco torna nella casa per un nuovo confronto e una proposta speciale. Gianmarco ha chiesto al Grande Fratello di poter entrare qualche giorno nella casa per avere la possibilità di parlare con la fidanzata Piera. Una proposta che non sembra far impazzire Piera che alla fine accetta.

Si prosegue poi con il ballo di Valeria Marini e Francesca Manzini sulle note di “Waka Waka”. Il momento più emozionate della serata è stata sicuramente la sorpresa a Giulia Provvedi che ha parlato della sua famiglia soffermandosi sulla morte del papà e sul rapporto speciale con la mamma, la sorella e il fratello.

Chi è uscito ieri sera 9 ottobre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi salvare tra Federica, Moreno, Danto, Guendalina, Moreno e Andreas. Alla fine il concorrente meno votato dal pubblico costretto ad abbandonare la casa è Danto.

Una volta arrivato in studio però una piacevole sorpresa: Danto scopre di avere il biglietto per rientrare nella casa.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 9 ottobre

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto palesemente.

Nessun concorrente immune. I concorrenti più votati della casa sono: Moreno, Jonathan e Andreas. Chi vuoi salvare tra Moreno, Jonathan e Andreas? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.