E’ terminata la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 3 aprile 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 6a puntata di venerdì 3 aprile

La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 3 aprile 2026 inizia con un nuovo scontro tra Francesca Manzini e i coinquilini. In settimana l’imitatrice ha sentito l’assenza di Raimondo Todaro e non ne ha fatto mistero al punto che è stata giudicata da diverse coinquiline della casa. Dal canto suo la Manzini ha sottolineato: “non devo dimostrare niente a nessuno” riferendosi ad Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Sempre la Manzini è protagonista di uno scontro molto acceso con Paola Caruso che ha ipotizzato che l’amicizia tra l’imitatrice e Raimondo Todaro sia nata a tavolino.

Spazio poi ad Ibiza Altea che è stata molto criticata dalle altre donne della casa, in particolare Antonella Elia. La modella viene difesa dagli uomini della casa, ma le sue parole hanno creato non poco scompiglio nella casa. Si prosegue con la storia di Raul che riceve una emozionante sorpresa e sul finale un nuovo momento di sconforto per Antonella Elia.

Chi è uscito ieri sera 30 marzo dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato anche comunicato il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Raimondo Todaro e Ibiza Altea? Alla fine il pubblico da casa ha deciso di salvare Raimondo Todaro, mentre Ibiza Altea è la prima concorrente candidata alla prossima eliminazione.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 3 aprile marzo

Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea. Chi vuoi salvare tra Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea? L’appuntamento con la prossima puntata del GF VIP 2026 è per martedì 6 aprile su Canale 5!