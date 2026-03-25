Si è conclusa da poco la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 24 marzo 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 3a puntata di martedì 24 marzo

La terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 24 marzo 2026 è iniziata con Ilary Blasi che saluta il pubblico. “La casa è esplosa dopo le nomination del resto questo è il Grande Fratello: siamo pronti per una serata esplosiva. A tra poco qui con noi! Il pubblico sta votando per la prima eliminazione di questa sera: continuate a votare perchè il televoto è ancora aperto” – dice la padrona di casa che, dopo aver presentato le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, entra nel vivo della puntata. Si parte con lo scontro tra Antonella Elia e Dario Cassini causato dal “pillola gate”: chi ha nascosto le medicine di Cassini? Un confronto che accende gli animi e divide i concorrenti nella casa. Poi è la volta di Alessandra Mussolini e Adriana Volpe; nei giorni scorsi la Volpe ha lamentato la sveglia alle 8 del mattino per la Mussolini che ha reagito molto male.

Durante la puntata si parla anche del primo bacio scattato nella casa tra Renato e Lucia, ma non manca un momento di grande emozione con la toccante storia di Ibiza Altea che commuove tutti. Spazio poi a Francesca Manzini messa sotto accusa da gran parte dei concorrenti, mentre Marco Berry parla dello scontro con Nicolò. Infine il faccia a faccia tra Antonella Elia e l’ex fidanzato Pietro che arriva nella casa per un chiarimento che divide il pubblico.

Chi è uscito ieri sera 24 marzo dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stata anche la prima eliminazione di questa edizione. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a votare per chi salvare tra Lucia, Dario Cassini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Francesca Manzini, Paola Caruso e Nicolò.

Alla fine il primo concorrente eliminato dal GF Vip 2026 è stato Dario Cassini che ha racimolato solo il 4,67% di voti.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 24 marzo

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry. Chi vuoi salvare tra Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry? Alla chiusura di questo televoto il vip più votato sarà immune e avrà nelle sue mani il destino degli altri concorrenti.

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