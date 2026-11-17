Si è conclusa da poco la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda lunedì 16 novembre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 19a puntata di lunedì 16 novembre

La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di lunedì 16 novembre 2026 prende il via con la padrona di casa Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Si entra subito nel vivo con i quattro concorrenti a rischio eliminazione chiamati a recarsi nella nuvola. Chi vuoi salvare tra Federica, Andreas, Megna e Varsi? Intanto nella casa la tensione è sempre più alle stelle tra Guendalina e Valeria Marini; la convivenza tra le due è sempre più critica e anche in settimana le due si sono scontrate in diverse occasioni. Si prosegue con la prima esibizioni della battle dei talenti con la squadra di Valeria Marini che, coreografata da Francesca Manzini, si esibisce sulle note di “Lady Marmalade”. Subito dopo l’esibizione Valeria Marini decide di non rientrare nel salone insieme agli altri vips pronta a lasciare la casa. «Non sono più felice qui dentro. Ho una dignità, ho lavorato tanto, sono amata e voglio essere rispettata» – sono le parole della showgirl oramai stanca delle continue provocazioni ed attacchi gratuiti di Guendalina e Marina nella casa.

Si prosegue con il rapporto d’amicizia tra Marina La Rosa e Andreas Müller; un rapporto che fuori la casa fa tanto discutere e che ha visto anche Veronica Peparini schierarsi durante una intervista a Verissimo. Poi è la volta di Federica Morello contro tutti: la ballerina è stata attaccata e criticata duramente da Piera, Guendalina e Megan. Infine una bella sorpresa per Piera che, dopo quasi due mesi, riabbraccia la mamma.

Chi è uscito ieri sera 16 novembre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Un televoto particolare, visto che il pubblico da casa era chiamato a scegliere un concorrente da eliminare. Chi vuoi salvare tra Varsi, Andreas, Megan e Federica? Alla fine il pubblico, ha deciso di eliminare definitivamente dalla casa Megan.

Ma non finisce qui, visto che durante la diretta Ilary Blasi ha aperto un televoto flash con una seconda eliminazione. 3 i nomi dei concorrenti scelti nella casa tramite un particolarissima sistema di selezione. Alla fine i candidati all’eliminazione sono Valeria Marini, Varsi e Federica. Il concorrente meno votato è stato Valeria Marini, eliminata definitivamente dalla casa.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 16 novembre

Durante la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il prossimo concorrente eliminato. Piera è la prima candidata all’eliminazione scelta da Federica. Spazio poi alle nomination palesi. I concorrenti più votati sono stati: Varsi e Federica. Chi vuoi salvare tra Federica, Varsi e Piera? Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa nella prossima puntata.