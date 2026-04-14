Si è conclusa la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 14 aprile 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 9a puntata di martedì 14 aprile

La nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 14 aprile 2026 è inizia con la rinascita di Adriana Volpe. La conduttrice, dopo il crollo emotivo di qualche giorno fa, è rinata come una fenice, ma non dimentica le accuse dei suoi coinquilini e in particolare di Marco Berry di cui dice “mi ha molto deluso“. Poi è la volta di Antonella Elia che nei giorni scorsi si è scontrata dapprima con Paola Caruso e poi con Marco Berry. La Elia come sempre divide gli animi nella casa più spiata d’Italia, ma nelle ultime ore è riuscita a trovare due nuove amiche. A sorpresa, infatti, Alessandra Mussolini ha siglato una alleanza con le rivali Adriana Volpe e Antonella Elia; un’alleanza che viene accolta con stranezza da parte del restante gruppo.

Si prosegue con Lucia e Blu sempre più ai ferri corti, ma non manca un momento di divertimento con l’ingresso del fratello di Raimondo Todaro per uno scherzo a Francesca Manzini.

Chi è stato eliminato ieri sera – 14 aprile – dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato anche comunicato il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Blu Barbara? Questa settimana il televoto era ad eliminazione e il pubblico da casa ha deciso di eliminare Blu Barbara.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 14 aprile marzo

Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Lucia Ilardo, Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Chi vuoi in finale tra Lucia Ilardo, Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini? Alla chiusura del televoto il concorrente vip più votato sarà il primo finalista di questa edizione. L’appuntamento con la prossima puntata del GF VIP 2026 è per venerdì 17 aprile su Canale 5!