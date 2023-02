Poche ore ci separano dalla messa in onda della trentunesima puntata del Grande Fratello Vip del 6 febbraio 2023. Quali sono le anticipazioni di questa puntata? Alfonso Signorini è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Seguiteci nella lettura e vi forniremo le anticipazioni della puntata di stasera 6 febbraio.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della trentunesima puntata

Grande Fratello Vip, i temi caldi della Casa tra: confronti appassionanti, amori irrisolti e coppie in crisi. Ed inoltre, le sorprese, l’evolversi della love stories, i litigi, i distacchi e le nuove consapevolezze.

I #Donnalisi di nuovo ai ferri corti: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria proseguono la loro storia tra spintoni e insulti;

Ivana Mrazova ex di Luca Onestini entra in Casa come ospite;

ex di Luca Onestini entra in Casa come ospite; Matteo Diamante ex di Nikita Pelizon entra in Casa come ospite;

ex di Nikita Pelizon entra in Casa come ospite; Martina Nasoni ex di Daniele Dal Moro entra in Casa come ospite;

I tre ospiti sono dunque pronti a entrare nella Casa, tutti ex fidanzati di alcuni concorrenti: qualcuno tra gli ospiti potrebbe diventare un vero e proprio concorrente di “Gf Vip 7”. Ma chi? Quando? E soprattutto saranno ospiti graditi? Come verranno accolti dal gruppo e dai rispettivi ex?

Pare che per adesso dormiranno in un loft adiacente alla Casa e non con i concorrenti del Grande Fratello Vip. Cosa succederà dunque, all’interno della Casa? L’ingresso degli ospiti porterà certamente scompiglio nel loft di Cinecittà dove il clima è già incandescente: non mancano accese discussioni e dolci riappacificazioni a cui si uniscono momenti di tensione alternati a momenti esilaranti. I “vipponi” non si fanno mancare proprio nulla.

Se gli equilibri sono già instabili, cosa succederà quando nella Casa entreranno vecchie fiamme? ❤️‍🔥 L’appuntamento con una nuova puntata di #GFVIP vi aspetta DOMANI! pic.twitter.com/GFdOvTq9DM — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2023

Milana Miconi già in quarantena pronta per rientrare in Casa

Come già saprete nella giornata di domenica la Miconi è stata messa al corrente che il suo agente Alessandro Lo Cascio è deceduto. Grande commozione per la donna che ha lasciato momentaneamente la Casa, ma che è già pronta a tornare.

Milena Miconi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2023

Molta carne al fuoco stasera, e naturalmente i l verdetto del televoto che decreterà chi sarà il preferito del pubblico e che quindi sarà immune. Il Preferito avrà in mano il destino degli altri concorrenti.

Stasera, lunedì 6 febbraio 2023, in prima serata su Canale 5 trentunesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Da questa settimana, il reality proseguirà con due appuntamenti settimanali: al lunedì e al giovedì sera, fino alla fine del programma.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà il preferito del pubblico?

Televoto aperto: Chi sarà il preferito? In nomination sono finiti: Alberto De Pisis, Antonella Fioredelisi, Davide Donadei e Nikita Pelizon.

Nikita, Davide, Antonella e Alberto sono al televoto: questa sera a #GFVIP scopriremo chi di loro sarà il preferito del pubblico 💥 pic.twitter.com/BPYFqBccej — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2023

Vi ricordiamo che questo televoto non è eliminatorio , per cui il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico e quindi immune. Ma non solo! Avrà in mano anche il destino degli altri concorrenti.