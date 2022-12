A poche ore dall’inizio della ventesima puntata del Grande Fratello Vip vi sveliamo quali sono le anticipazioni di questa sera lunedì 5 dicembre. In prima serata su Canale 5 una nuova attesissima puntata di “Grande Fratello Vip” che affronterà i temi caldi della casa da discussioni, prese di posizioni litigi e l’eliminato della serata. Alfonso Signorini, dunque è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della ventesima puntata

Stasera, lunedì 5 dicembre, in prima serata su Canale 5 ventesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Le dinamiche ruotano sempre intorno alle storie d’amore – vere o finte – dei ragazzi che tengono alta l’attenzione del pubblico che si affeziona immediatamente alla “coppia” di turno.

In queste settimane sotto la lente d’Ingrandimento la storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, in eterno conflitto. Litigi e incomprensioni governano questa coppia – soprattutto per la gelosia di lui – che torna poi a fare pace. Edoardo pare stufo e che voglia prendere le distanze dalla ragazza. Intanto poi si abbracciano e si ribaciano e sono sempre appiccicati.

Altra storia che tiene banco è liaison tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli. Oriana in questa settimana ha avuto degli atteggiamenti aggressivi alzando le mani su Antonino. E poi scopriremo finalmente se c’è un reale interesse da parte di Luca Onestini per Nikita Pelizon o questa storia non decollerà mai. Ed ancora importanti sorprese attendono stasera gli inquilini della Casa:

Sorpresa per Antonino: arrivano le sue sorelle,

Confronto infuocato tra Pamela Prati, Wilma Goich e Patrizia Rossetti,

E poi si affronterà un tema molto dedicato: il fidanzato turco, Mehmet, di Gegia esiste o no? Stasera tutta la verità!

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà eliminato e quindi dovrà abbandonare la Casa?

Televoto aperto: chi la spunterà tra, Luciano Punzo, Micol Incorvaia, Patrizia Rossetti. Chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa?? Vi ricordiamo infatti che questo televoto è eliminatorio, per cui il concorrente meno votato sarà eliminato dal gioco.