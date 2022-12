Poche ore ci separano dalla messa in onda della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip del 26 dicembre 2022. Quali sono le anticipazioni di questa puntata? Alfonso Signorini è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio di una coppia di nuovi opinionisti che sarà in studio al fianco di Orietta Berti: si tratta di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Per due puntate, i conduttori di “Gf Vip Party” sostituiranno Sonia Bruganelli.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della venticinquesima puntata

Al Grande Fratello Vip si sviscerano i temi caldi del reality show, ma non solo! Anche oggi sorprese, lo sviluppo delle tematiche della Casa, tra litigi, distacchi e nuove consapevolezze.

La situazione ormai al capolinea tra Luca Onestini e Nikita Pelizon;

La sorpresa a Giaele De Donà: arriva un uomo misterioso;

Sorpresa anche per Patrizia Rossetti;

Dana Saber contro tutti in Casa, soprattutto Milena Miconi;

Daniele Dal Moro conteso tra Oriana Marzoli e Nicole Murgia.

Molta carne al fuoco stasera, e naturalmente i l verdetto del televoto che decreterà chi sarà il preferito del pubblico e che quindi sarà immune, e avrà in mano il destino degli altri concorrenti.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà il preferito?

Televoto aperto: Chi sarà il preferito del pubblico? In nomination sono finiti: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Sarah Altobello.

Vi ricordiamo che questo televoto non è eliminatorio, per cui il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico e quindi immune, ovvero non nominabile. Ma non solo! Avrà in mano il destino degli altri concorrenti .