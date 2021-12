Nella puntata numero 28 del Grande Fratello Vip, i vip che sono entrati a settembre hanno comunicato la loro decisione se proseguire il loro percorso fino al 14 marzo 2022, data della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Come è ormai noto il reality show si è allungato fino alla prossima primavera ed alcuni vip hanno deciso di interrompere il loro percorso, come Alex Belli e Francesca Cipriani. Chi sono i vip che sono rimasti e quelli che invece sono andati via, nel corso della puntata del 17 dicembre? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello Vip 2021, i vip che restano: ecco i nomi

Nelle scorse puntata del reality di canale 5 Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del programma fino a marzo 2022. A fronte di quanto scoperto i Vip hanno ricevuto messaggi e telefonate dai loro cari per concordare con loro una eventuale uscita oppure prolungare il loro percorso in Casa. Naturalmente sono esclusi da questa possibilità gli ultimi entrati in corsa, ovvero: Valeria Marini e Giacomo Urtis (unico concorrente), Biagio D’Anelli.

Chi sono coloro che restano? Ecco i nomi

Sophie Codegoni – RIMANE – L’ex tronista ha deciso di rimanere nella Casa e continuare il suo percorso anche perché ultimamente è in sintonia con Antinolfi con cui spesso scambia tenerezze e baci, anche se non si definisce “Innamorata”.

Davide Silvestri – RIMANE – L’attore anche se titubante ha deciso di continuare il suo percorso in Casa: “Non voglio lasciare il posto a qualcun altro e poter dire, mati rendi conto? siamo arrivati in Finale”.

Manila Nazzaro – RIMANE – La ex Miss Italia, nonostante si fosse detto in questi giorni che avrebbe lasciato il reality, ha invece confermato di rimanere, continuando il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge Stasi – RIMANE – La fashion blogger dopo essere stata rassicurata dal suo agente e da sua mamma ha deciso di continuare il suo percorso in Casa anche per rispetto al pubblico che l’ha sempre salvata!

Jessica Selassiè – RIMANE – la più grande delle Princess decide di continuare il suo percorso in Casa.

Aldo Montano è l’unico Concorrente che decide di non rimanere al Grande Fratello Vip