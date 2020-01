Grande Fratelo Vip 2020, ennesima bufera per una frase omofoba. Stavolta al centro dell’ira degli utenti del web c’è la brasiliana Fernanda Lessa che per indicare la concorrente Licia Nunez l’ha appellata con il termine “Lesbica”. Gli avvocati dell’attrice: “Fernanda Lessa è omofoba, chiediamo provvedimenti”

Comunicato stampa degli avvocati di Licia Nunez contro Fernanda Lessa al GFVIP2020

Gli avvocati di Licia Nunez hanno diramato un comunicato stampa a tutela della propria assistita. Gli avvocati in buona sostanza chiedono un provvedimento disciplinare da parte del GFVIP, condotto da Alfonso Signorini per le frasi omofobe pronunciate ieri dopo la puntata da parte di Fernanda Lessa.

Si legge nel comunicato:

Il concorrente Salvo Veneziano è stato espulso dal GfVip perché con la violenza delle parole ha aggredito una donna. E non è anche violenza delle parole, definire una donna, anziché col suo nome, col suo orientamento sessuale? Chiamare Licia Nunez “la lesbica” è indice di omofobia.

Fernanda Lessa merita l’espulsione, perché ha così discriminato una concorrente, solo perché l’aveva nominata. L’omofobia colpisce non solo gli omosessuali dichiarati, ma soprattutto quelli che vivono nel dolore e nella paura di raccontarsi, proprio per sfuggire al dileggio degli ignoranti omofobi.

I responsabili del Gf devono intervenire immediatamente per non diventare complici. Aspettiamo con fiducia. Bmore Management Annamaria Bernardini de Pace & Nando Moscariello

Dopo Salvo Veneziano, anche Fernanda Lessa è a rischio squalifica

Stamane anche la Panicucci a Mattino Cinque si è soffermata su questa situazione affermando: “Chiama lesbica Licia Nunez, ha perso un’occasione”.

Insomma, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è entrato nel vivo del gioco. Dopo le nomination ieri sera, la Lessa ha risposto ad una domanda di Michele Cucuzza che le chiedeva chi l’avesse nominata. Fernanda di rimando ha risposto: “la lesbica” ad indicare ovviamente Licia Nunez. Non sappiamo se la Lessa l’abbia detto in assoluta buona fede perché non ricordava il nome della sua coinquilina oppure ha voluto usare di proposito il termine lesbica per discriminarla.

Una polemica dopo l’altra al GFVIP2020: prima la violenza sulle donne, ora l’omofobia

Gli avvocati di Licia Nunez, lo studio Bernardini de Pace & Moscariello, hanno diramato un comunicato stampa a difesa della propria assistita.

Ammettiamolo, una polemica dopo l’altra sembra contraddistinguere il GFVIP di Alfonso Signorini che ne giova comunque in ascolti. Difatti la puntata di mercoledì 15 gennaio ha avuto uno share pari al 20% decisamente più alto di quella della seconda puntata che si era fermato sui 16% circa.

Signorini ha comunque gestito la vicenda Salvo Veneziano in maniera semplice e diretta senza la pesantezza di finti moralismi di altre conduzioni. Un pò di dubbi, li abbiamo avuti in merito all’assegnazione ai “lavori socialmente utili”, ovvero la frequentazione di un Centro Antiviolenza sulle donne degli altri ex gieffini: Patrick Ray Puglese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, che si erano resi complici delle parole di Veneziano, ridendo.

Il web non è stato d’accordo sulla sorte toccata ai 3 ex gieffini a cui è parso fosse fatta una gogna mediatica inopportuna.

Come andrà a finire? Intanto sono aperte le nomination tra Elisa De Panicis e Andrea Montovoli. Venerdì 17 gennaio scopriremo cosa accadrà…

