Per effetto del ripescaggio di Grande Fratello tra ex inquilini nella Casa, Helena Prestes e Jessica Morlacchi sorprendono in un riavvicinamento tra loro, in Tugurio: le storiche “rivali giurate” provano, adesso, a risolvere il conflitto avuto nelle scorse settimane, alla loro “seconda chance” nel gioco sulla convivenza.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi e Helena Prestes vicine e complici: la svolta, dopo ‘il ripescaggio’

Tra le mura del Tugurio di Grande Fratello, e in vista dell’esito di televoto della puntata di giovedì 23 gennaio 2025 per la conferma del ritorno dei “ripescati” nel gioco, Jessica Morlacchi sorprende in un riavvicinamento ad Helena Prestes.

Dopo la lite avuta nella Casa con la brasiliana e il suo successivo ritiro al GF, Jessica fa ora mea culpa degli errori commessi svelando il chiarimento avuto con la Prestes una volta eliminata, fuori dal gioco:

“Mi sono rivista da fuori e mi sono spaventata. Tutti i video delle litigate non li potevo vedere, vedevo proprio una donna, e mi dicevano, ma chi è? Avevo gli occhi da matta! –ha ricordato la cantante, nella sua confessione-. Da fuori tutto ha avuto un senso diverso. Con Helena ci siamo riviste in più occasioni, anche fuori dallo studio. Cosa abbiamo fatto? Due matte! Baci, abbracciarci subito”.

A detta dell’ex lead-voice dei Gazosa- attesa al rilascio del singolo Ambaradan- a condurla al conflitto con Helena Prestes ci sarebbero state delle incomprensioni dovute alle difficoltà del gioco sulla convivenza, che sarebbe facile solo all’apparenza:

“Io le ho detto ‘Helena ma tu pensa quanto eravamo tese a livello mentale per arrivare a scannarci come abbiamo fatto, pensa a quanto stavamo veramente sotto pressione’. –ha aggiunto-. Ed è vero, perché se ci vedete fuori, siamo du matte, siamo state benissimo insieme. Risate, scherzi, salti, perché lei mica cammina, salta! Due persone completamente diverse rispetto a quelle che eravamo alla fine del nostro percorso qui dentro”.

La sentenza di Helena, dopo il conflitto con Jessica

Una volta ritrovatesi fuori dal reality show, Jessica Morlacchi e Helena Prestes hanno avuto anche scambi di contatti a telefono, in un chiarimento volto alla pace tra loro. E, poco prima della sua re-entry con il ripescaggio nel reality, dal suo canto anche Helena Prestes ha spiegato i motivi alla base del conflitto avuto con Jessica Morlacchi.

In una personale supposizione la brasiliana ritiene che la cantante abbia frainteso la sua vicinanza a Luca Calvani, per poi maturare un sentimento di gelosia nei suoi riguardi, vedendola come una ‘rivale’ in amore, nel gioco:

“Secondo me Jessica ha visto una cosa fra lei e Luca che non è mai esistita, è andata oltre, ha inventato una storia – ha fatto sapere la modella brasiliana, in un’intervista ripresa su Chi magazine. Lui è stato carino, lei magari ha frainteso. Ma è sicuro che Luca si sia avvicinato prima a Jessica che a me”.

Per Helena, Jessica avrebbe perso la sua prima partita nel reality confondendo l’amore con il possesso nel sentimento nutrito verso Luca Calvani. L’errore della Morlacchi le avrebbe, poi, condotte ad un conflitto vizioso, spingendo la modella al lancio del bollitore contro la cantante, che é costato ad Helena l’eliminazione dal GF voluta dal pubblico:

“Con il tempo mi sono trovata bene con Luca, un bene dell’anima, e a lei non è piaciuto perché vuole le persone tutte per sé- ha concluso la ‘re-entry’ brasiliana, sulla cantante-. Ha giocato con la gelosia, ma nasce da un errore perché lui è fidanzato e lei si è spinta oltre. Mi ha messo in mezzo in un gioco immaturo, non siamo al liceo”.