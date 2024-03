Il grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello è stato Giuseppe Garibaldi. Il giovane, volto sconosciuto al mondo dello spettacolo, è arrivato ad un passo dalla finale venendo eliminato nella puntata andata in onda il 21 marzo. Scopriamo insieme quali sono state le sue prime parole una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia.

Giuseppe Garibaldi: le sue prime parole fuori dalla casa del Grande Fratello

Giuseppe Garibaldi non è riuscito a coronare il suo sogno ed arrivare in finale del Grande Fratello. Il concorrente, che nella vita fa il bidello, è stato eliminato in semifinale contro Perla e Greta. Al televoto flash, Perla è stata la più votata conquistando un posto in finale mentre Greta si è salvata, diventando ora una possibile finalista. Il meno votato è risultato il giovane che ha dovuto lasciare per sempre la casa del Grande Fratello. Una volta fuori, Giuseppe Garibaldi ha voluto dedicare alcune parole ai suoi fan. Sul suo profilo instagram, in una storia, ha infatti scritto:

“Volevo ringraziare tutti voi per il sostegni che mi avete dato in questi sei mesi lunghi mesi. Ancora devo digerire l’uscita che fa un po’ male ma sono contendo di aver dato tutto me stesso con onestà e sincerità, giocando sempre alla pari. Grazie a tutti di vero cuore“.

Poche parole che sintetizzano il suo pensiero.

Il rapporto di odio e amore con Beatrice Luzzi

A penalizzarlo sono state alcune parole rivolte nelle scorse settimane a Beatrice Luzzi, molto amata dal pubblico da casa. I suoi fan infatti non hanno creduto nella buona fede e nel riavvicinamento di Giuseppe decidendo in massa di votare Greta ed eliminarlo. Lui però, prima di uscire dalla casa, l’ha salutata con un bacio a timbro. Che possa esserci una relazione tra i due lontano dalle telecamere? Beatrice in diretta ad Alfonso Signorini lo ha ammesso: “Giuseppe è la mia rovina“.