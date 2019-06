“Chiamate il 112”. Così “Malgy” prova a spegnere la nuova lite tra Mila Suarez e Francesca De André, in scena durante la finale del Gf 2019. In studio, infatti, l’opinionista del reality invoca l’intervento di un “neurologo” per porre fine, una volta per tutte, all’acceso scontro tra le due. Peccato, però, che il 112 sia il numero di telefono per mettersi in contatto con le Forze dell’Ordine! Rivediamo, allora, l’intero momento con l’ennesima litigata al Gf, in questo nuovo video Mediaset.