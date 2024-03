Nuovo, imminente cambio della guardia a Striscia la Notizia. Dopo l’avvicendamento che ha visto Sergio Friscia e Roberto Lipari sostituire Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, a breve sarà la coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini a sedersi dietro al bancone del tg satirico di Canale 5. I due simpatici conduttori tornano a questa esperienza per la quinta volta consecutiva a partire dal 2020 e sono pronti, come sempre, a dare il meglio di sé. Ma quando saranno al timone dello storico programma di Antonio Ricci? Scopritelo leggendo di seguito!

Gerry Scotti e Francesca Manzini nuovi conduttori di Striscia la Notizia: ecco quando

Sono una delle coppie più amate fra tutte quelle che, ormai da tanti anni, si avvicendano alla conduzione di Striscia la Notizia e stanno per tornare. Gerry Scotti e Francesca Manzini prenderanno il posto di Sergio Friscia e Roberto Lipari da Lunedì 11 Marzo.

Un uomo e una donna dunque, entrambi divertenti, simpatici, bravissimi e molto spigliati, l’ideale per una trasmissione leggera e frizzante come da sempre è la mitica Striscia.

Scotti: “La sensazione è quella della prima volta” e Manzini: “Per me è come andare a Sanremo”. I nuovi conduttori pronti per questa avventura

Sia Gerry Scotti che Francesca Manzini, ai microfoni dei giornalisti del settimanale Telepiù si sono dichiarati entusiasti e pronti a tornare dietro al bancone più famoso d’Italia. “E’ come quando ci si ritrova con parenti e amici dopo tanto che non ci si vede” – ha detto lui – “l’alternanza alla conduzione dà a tutti noi la sensazione della prima volta e ci carica di adrenalina” ha concluso. Quanto a lei, “Per me è come andare a Sanremo!” ha dichiarato ed ha anche promesso che “sto lavorando a nuove parodie, le scoprirete presto!“.

A questo punto non ci resta che aspettare qualche giorno per sapere quali sorprese ci riserva questa bella coppia di colleghi e amici.