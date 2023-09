Gerry Scotti andrà al Festival di Sanremo 2024? È questa la domanda che molti si pongono da qualche giorno, dopo che sul profilo Instagram dello zio Gerry e su quello di Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo, sono apparse delle foto che li ritraggono a colazione insieme.

Gerry Scotti a Sanremo 2024? Amadeus e l’annuncio social

Gerry Scotti, all’indomani della pubblicazione delle foto, ha postato un video dove racconta il perchè degli scatti, tentando di spiegare ai follower che lui con Amadeus non ha assolutamente parlato di una sua ipotetica partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Il video però, si conclude con lo zio Gerry che chiede aiuto ai fan per trovare un albergo a Sanremo che non costi molto.

Le foto, e il video sono di carattere ironico, costruite ad arte e con sapiente maestria da chi è consapevole che quello è un annuncio ufficiale e non un post tanto per ridere.

Amadeus ci ha abituato agli annunci ufficiali sul Festival di Sanremo fatti attraverso le edizioni del Tg1, questa volta la scelta è stata diversa, come d’altronde è la personalità dei due protagonisti. Un annuncio, quello fatto a mezzo social, che rompe gli schemi e la liturgia del classico appuntamento al Tg nazionale, una modalità tanto da non essere quasi presa in considerazione come ufficiale.

Come poteva essere più chiaro di così Amadeus nel voler annunciare che Gerry Scotti salirà sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2024? Il direttore artistico e conduttore del Festival non avrebbe mai postato una foto se non fosse già tutto concordato, sia con la Rai, con Gerry Scotti e con Pier Silvio Berlusconi Amministratore delegato del gruppo Mediaset dove Scotti lavora da anni.

Una scelta popolare

Perchè la scelta di invitare Gerry Scotti al Festival di Sanremo 2024? La risposta a questa domanda è semplice: è il pubblico che lo chiede. Amadeus in questi anni di Festival ha sempre, in un certo senso, seguito quelle che per certi versi erano le richieste del pubblico. Dalla scelta di portare Chiara Ferragni, a quella di portare molti più giovani in gara. Amadeus segue le tendenze, e quella di Gerry Scotti a Sanremo, è una voce che circola nei corridoi da diverso tempo, partita dalla voglia del pubblico di vedere l’amato conduttore meritatamente su quel palcoscenico.

Gerry Scotti a Sanremo 2024: scelta strategica e noi “la accendiamo”

La scelta è sicuramente una strategia acuta, lo zio Gerry è noto per essere un fedelissimo di casa Mediaset e gode di una grade stima da parte di Pier Silvio Berlusconi, stima a sua volta ricambiata e manifestata in diverse occasioni. Portare Scotti a Sanremo 2024, significherebbe consolidare quel sodalizio Rai-Mediaset che è iniziato anni fa quando su quel palco salì per la prima volta Maria De Filippi, oltre che spostare una grande fetta di pubblico su Rai 1. Non solo, l’arrivo di Gerry a Sanremo, dimostra anche un’apertura per la conduzione dell’evento televisivo più importante in Italia anche ai conduttori di Mediaset. D’altronde sono anni che Mediaset è solita cambiare la programmazione tv durante il Festival di Sanremo.

Un possibile passaggio di consegna per il Festival di Sanremo 2025? Questo non possiamo ancora saperlo, certo è che l’idea di portare Gerry Scotti è una mossa astuta e strategica e noi “la accendiamo”.