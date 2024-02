Geolier è tra i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2024 con ‘I p’ me, tu p’ te’. Alla sua prima partecipazione al Festival, è uno dei cantanti più attesi perché ha scelto di portare la sua Napoli sul palco dell’Ariston.

‘I p’ me, tu p’ te’: il napoletano Geolier porta una canzone napoletana a Sanremo 2024

Per molti è un azzardo, per altri la consacrazione della sua musica. Geolier, nome d’arte di Emanuele Palumbo, ha deciso di portare a Sanremo una canzone in lingua napoletana che racconta la sua terra dal titolo ‘I p’ me, tu p’ te’. Il rapper, il cui album ‘Il coraggio dei bambini‘ è stato il più venduto del 2023 e certificato disco di platino, salirà sul palco con un testo profondo che vede solo in verso in italiano. Queste le parole di Geolier:

“Il pezzo è nato per Sanremo, ma era comunque destinato a essere parte di un disco. Amadeus mi ha dato l’opportunità di partecipare con un brano in napoletano ma dico che per me arrivare a cantare all’Ariston è già una vittoria. Tutto quello che arriverà dopo sarà un qualcosa in più”.

Geolier, testo di ‘I p’ me, tu p’ te’

di D. Simonetta – P. Antonacci – E. Palumbo – M. Zocca –

D. Simonetta – G. Petito – D. Totaro – F. D’Alessio

Ed. Eclectic Music Publishing/Thaurus Publishing/Golden Boys/ Nuova Nassau/Music Union/Management33 Music/ Wonder Manage/Studio Uno Sound – Milano

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu pe’te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Il significato di ‘I p’ me, tu p’ te’

‘I p’ me, tu p’ te’ (Io per me, Tu per te), prodotto da Michelangelo, è un brano che racconta la fine di un amore e come le strade si dividono alla fine di una storia. Ma sin dall’inizio si capiva che la relazione non sarebbe durate. Il brano è un mix di elettronica e rap e racconta di due giovani che si incontrano per strada e che ora sembrano due estranei.