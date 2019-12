Gemma Galgani è una delle indiscusse regine del trono over di Uomini e Donne dove da anni è alla ricerca del grande amore. Alla vigilia del Santo Natale, la dama bianca ha voluto condividere con i lettori di Uomini e Donne Magazine il racconto del suo prossimo Natale 2019, ma anche del Natale più romantico della sua vita.

Gemma Galgani di Uomini e Donne: “

Gemma Galgani è pronta a festeggiare il Santo Natale, una festa a cui è molto legata e che per la dama è sinonimo di tradizioni e famiglia.

“Abbiamo una tradizione di famiglia” – ha rivelato la dama del trono over di Uomini e donne dalle pagine del magazine ufficiale raccontando in esclusiva come trascorrere la vigilia del 24 dicembre.

Tutti gli anni ci riuniamo a casa di mia sorella Anna con i suoi figli e nipoti. Ognuno di noi contribuisce a mantenere vivi quei piccoli rituali ai quali non vogliamo rinunciare, a partire dalla cucina. Ho ereditato da mia madre la ricetta dei crostini toscani, un piatto tipico che non può mancare alla nostra tavola.

Il Natale è una festa molto amata e sentita dalla dama che racconta:

Il Natale è tornare a sentirci un pò tutti bambini, come il bambino che nascerà nella notte. Non so resistere né rinunciare alla magia del Natale.

La Galgani non nasconde però di desiderare di condividere tutto questo con una persona accanto, un qualcuno con cui fissare sulla punta dell’albero di Natale la punta con l’angelo e di appendere pallina di vetro che custodisce gelosamente da anni.

Gemma Galgani: “il mio Natale più romantico? Quando mi sono sposata”

C’è un Natale però che Gemma Galgani non dimenticherà mai ed è quello che è venuto poco dopo il suo matrimonio.

Mi sono sposata in una data insolita, il 23 dicembre, tanto per smentirmi mai e scombussolare un pò la vita di amici e familiari. Avevamo deciso quella data perchè avevamo fretta di sposarci e non voleva aspettare l’anno successivo.

Dal Natale più bello, quello del matrimonio, a quello più triste che per Gemma ha significato dire addio all’amata mamma:

eravamo tutti consapevoli che sarebbe stato il nostro ultimo Natale in compagnia della mamma. Quel Natale avrei illuminato per lei non solo il nostro quartiere, ma tutta la città e il mondo intero: dovetti limitarmi al portone e alle scale del nostro condominio, con la scusa di essere sempre stata la figlia un pò pazzerella.

Parlando di desideri la dama del Trono Over Uomini e Donne racconta di voler trovare sotto l’albero nessun regalo di tipo materiale, ma l’amore:

la mia speranza, il mio sogno è quello di trovare l’amore sotto l’albero. E poi, perchè no, un biglietto per un viaggio, ma rigorosamente per due.

Infine la Galgani dedica un pensiero a tutte quelle persone, anziani e non, che trascorreranno il Natale da soli:

mi permetto di rivolgere un pensiero a tutti coloro che trascorreranno il Natale da soli, magari in difficoltà economiche, alle persone anziane che non hanno più familiari vicino, alle persone che soffrono nel silenzio, a tutti coloro che non riceveranno gli auguri e che non avranno nessuno a cui farli. Un abbraccio forte a tutti voi e i miei più affettuosi auguri.