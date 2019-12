Anticipazioni ‘succose’ dal Trono Over di Uomini e donne. Nella prossima puntata in onda su Canale 5, ci sarà un acceso scontro tra Armando e Juan Luis, per questo motivo sotto assedio. Incarnato, infatti, pronuncerà alcune parole davvero scottanti (“chat con una signora di Firenze“), mentre Gemma scoppierà di nuovo in lacrime. Ecco il video da Witty tv con le immagini in anteprima.