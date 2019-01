Game of Thrones 8, piccole anticipazioni nel trailer HBO

Cresce l’attesa per Game of Thrones 8, la stagione finale della serie fantasy: pubblicato in queste ore un nuovo trailer della HBO

“Grande Inverno è sua, sua maestà“. Poche parole e soli 4 secondi hanno fatto letteralmente impazzire i milioni di fans di “Game of Thrones 8” (Il Trono di Spade 8), stagione finale della serie fantasy creata da David Benioff e D.B. Weiss. Cosa succederà?

Game of Thrones 8, prime anticipazioni

La HBO ha deciso di fare impazzire i milioni di fan sparsi per il mondo di Game of Thrones 8. In occasione dei Golden Globe 2019, il canale televisivo americano ha pubblicato un filato in cui ha rivelato piccole anticipazioni su diverse serie tv: da “True Detective 3″, “Veep 7”, “Big Little Lies” e naturalmente “Il Trono di Spade 8”.

Nel breve filmato promozionale della serie si vede l’incontro tra due indiscusse protagoniste: Sansa Stark e Daenerys al cospetto di Jon Snow. Nel video si vede la regina dei draghi avanzare verso Sansa, in compagnia di Ser Jorah, e poi si sente la voce della sorella di Jon Snow dire: “Grande Inverno è sua, sua maestà”.

Se nel volto di Daenerys si intravede un sorriso, non si può dire lo stesso per la giovane di casa Stark. La figlia di Ned e Catelyn Stark, a vedere il video promozionale, non sembra affatto contenta di cedere Grande Inverno alla regina dei draghi. Una cosa è certa: questi pochissimi secondi hanno generato il delirio tra i tantissimi fan che hanno immediatamente invaso i social network al punto che il video è diventato trend topic su Twitter! Inutile negarlo l’attesa è davvero inverosimile per scoprire cosa accadrà nei nuovissimi episodi de Il Trono di Spade in arrivo solo nel 2019 dapprima in America sul canale HBO e in Italia sul canale Sky Atlantic.

Game of Thrones 8: trailer HBO

Ecco il breve trailer pubblicato da HBO in cui si vede l’incontro tra Sansa Stark e Daenerys. Le parole di Sansa sono chiare: Grande Inverno avrà in Daenerys la sua nuova regina? Per scoprirlo non resta che attendere il Aprile 2019 per scoprire cosa