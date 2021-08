Cosa hanno in comune Alessandro Borghese, Mara Maionchi e Frank Matano? Semplice, saranno nel cast di un nuovo programma televisivo che si chiama “Game of Talents” dove si scopriranno nuovi talenti ma ci sarà spazio anche per qualche risata. Di cosa si tratta? Vediamo nello specifico.

Games of Talents: anticipazioni sul cast, quando andrà in onda e tutte le news

“Game of talents” è un game show presentato dallo chef Alessandro Borghese, coadiuvato da Mara Maionchi e Frank Matano come capisquadra. Lo scopo del programma è quello di individuare dei nuovi talenti e la messa in onda è prevista per l’autunno su Tv8. I concorrenti si sfideranno a colpi di talento, mostrando le proprie abilità in modo spettacolare. Game of Talents è un talent show prodotto da Fremantle per Tv8.

Game Of Talents: quando andrà in onda?

La prima edizione del talent show di Tv8 non ha ancora una data ufficiale, sappiamo solo che sarà trasmesso in autunno sulle frequenza di Tv8 e sarà possibile seguirlo anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Il Cast Game Of Talents

Lo chef Alessandro Borghese, sarà al timone del programma. Ma non solo! Borghese sarà presente nei palinsesti di Tv8 anche con un nuovo cooking show che si chiama, Piatto Ricco, che andrà in onda a settembre.

Ad affiancarlo, in Games of talent ci saranno, Mara Maionchi e Frank Matano che ricopriranno il ruolo di capisquadra dei due gruppi che saranno i protagonisti delle puntate. Mara Maionchi e Frank Matano, che abbiamo già visto come giudici di Italia’s Got Talent, avranno il compito di sostenere e aiutare i concorrenti che si sfideranno.

Il Meccanismo del format

Game of Talents è un game show americano che è stato presentato in anteprima su Fox il 10 marzo 2021. Lo spettacolo è presentato e prodotto da Wayne Brady.

Lo show è formato da due squadre che si sfidano in ogni episodio. In ogni episodio vengono presentati sette talenti (come “Illusionista”, “Cantante d’opera” etc). Appaiono sei artisti, uno alla volta; uno dei talenti è invece un bluff, ovvero non ha nessun talento.

Quindi in questo programma, non è importante possedere un talento quanto saperlo riconoscere! Infatti sullo schermo, vengono mostrati 7 talenti che le due squadre dovranno abbinare ai 6 artisti che si presenteranno. Uno degli artisti, non ha alcun talento. Si punta quindi su un concorrente e subito dopo la risposta ne segue la performance. Solo allora si scoprirà se l’artista in questione ha talento oppure no e quindi si scoprirà se la risposta è giusta o sbagliata.

Ovviamente si vince in caso di risposta esatta o di risposta errata da parte della squadra avversaria.

Insomma è un format abbastanza avvincente dove i colpi di scena sono sempre in agguato. Sicuramente puntare su un artista, non sapendo se ha del vero talento o no sarà alquanto interessante. Voi che ne pensate?