Ritorna stasera su Rai 2 Supersimo, ovvero Simona Ventura al timone di una nuova trasmissione che si chiama “Game of Games – Gioco Loco“. Dopo essere risultata positiva al covid – ormai negativizzata – e aver dovuto rinunciare all’ultima serata del Festival di Sanremo, a cui doveva partecipare, eccola di nuovo in pista con questa nuova scommessa.

Game of Games, Gioco Loco con Simona Ventura da stasera – mercoledì 31 marzo – su Rai 2

Torna, con rinnovata energia al timone di un innovativo game-show Simona Ventura che ci terrà compagnia per sei puntate su Rai 2. Una trasmissione all’insegna del sano divertimento con tutta la famiglia. Dal momento che ancora non siamo liberi di uscire e di vivere la nostra vita in piena libertà, a causa del covid 19, la soluzione è rilassarsi con la propria famiglia davanti alla tv.

In un momento in cui la leggerezza e un sano divertimento sono ingredienti essenziali, per affrontare il periodo difficile che stiamo ancora vivendo, l’ironia di Simona Ventura, la sua verve e il suo modo di condurre super frizzante daranno quel quid in più a questo format che piacerà sicuramente agli italiani.

“Game of Games – Gioco loco”: come funziona il gioco? Il meccanismo

“Game of Games – Gioco loco” è un format innovativo, basato su quello statunitense della NBC Ellen’s Game of Games, ideato e condotto da Ellen DeGeneres. Il programma, è stato esportato in diversi paesi del mondo, dove ha riscosso molto successo. La prima edizione del programma è stata registrata nel mese di dicembre 2020 negli studi Warner Bros di Lisbona. Ma anche in altri Paesi, Brasile, Australia e Thailandia Germania, Spagna e Portogallo, il successo è stato travolgente.

I sei concorrenti in gara della prima puntata di Game of Games – Gioco Loco

In Italia il gioco è prodotto da Blu Yazmine per Rai2, e metterà alla prova in queste sei puntate, sei Vip affiancati da altrettanti NIP che dovranno dimostrare il loro valore “sul campo”. Lo scopo del gioco è arrivare al rush finale e vincere il montepremi in palio.

I 6 VIP che si sfideranno nella prima puntata sono:

Nicola Ventola,

Raffaella Fico,

Max Giusti,

Elettra Lamborghini,

Ignazio Moser,

Massimiliano Rosolino.

Mentre nelle prossime puntate vedremo in gara anche Dj Angelo, Alex Belli, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Max Cavallari, Jody Cecchetto, Maddalena Corvaglia, Sara Croce, Omar Fantini, Peppe Iodice, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Juliana Moreira, Franceska Pepe, Amaurys Perez, Gilles Rocca, Nicole Rossi, Gianluca Scintilla, Totò Schillaci, Ema Stokholma, The Show, Melita Toniolo e Debora Villa.

Lo studio di “Game of Games – Gioco loco” è strutturato come un grande lunapark. Una scenografia luminosa, con colori ed effetti speciali da lunapark. Finiti i 6 round di giochi preliminari a eliminazione diretta, i quattro vincitori accedono alla semifinale.

Ma naturalmente soltanto uno arriverà alla fine: e qui il concorrente “sopravvissuto” per aggiudicarsi il montepremi dovrà ingaggiare e vincere una sfida contro il tempo.