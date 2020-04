Gad Lerner torna su Rai3 con un nuovo programma dal titolo “LA SCELTA – I partigiani raccontano“. Si tratta di una scelta editoriale che si sposa perfettamente con la linea editoriale della terza rete di Viale Mazzini impegnata nel raccontare il nostro Paese attraverso le testimonianze di donne e degli uomini.

Gad Lerner racconta i partigiani su Rai3

Al via da lunedì 27 aprile 2020 alle ore 20.20 su Rai3 “LA SCELTA – I partigiani raccontano”, il nuovo programma condotto da Gad Lerner e dedicato ai partigiani. Un lungo viaggio con protagonisti i Partigiani dell’ANPI considerati le ultime vere icone della lotta al fascismo.

A pochi giorni dalle celebrazioni per il 75esimo anniversario della Festa della Liberazione dal dominio naziofascista, Rai3 trasmessa un programma che si impegna a ricordare e raccontare la storia del nostro Paese attraverso le testimonianze di donne e uomini che ne sono stati diretti protagonisti.

Durante ogni singola puntata, il giornalista e conduttore incontrerà alcuni dei partigiani che hanno contribuito alla liberazione dell’Italia dal dominio naziofascista. Una pagina di storia moderna che merita di essere raccontata e ricordata tramite la voce di chi giovanissimo ha deciso di mettere in rischio la propria vita per combattere per la liberà di un paese.

Gad Lerner su Rai3: le anticipazioni de “LA SCELTA – I partigiani raccontano”

Durante la prima puntata, Gad Lerner incontra alcuni partigiani che racconteranno il momento della scelta; si tratta di un momento davvero cruciale visto che queste donne e uomini presero una scelta che avrebbe cambiato per sempre non solo le loro vite, ma anche quelle del nostro Paese. Nella seconda puntata, invece, spazio alla storia dei partigiani guerrieri, mentre nella terza saranno raccontate le donne, oltraggiate dai fascisti ma fondamentali per il valore umano e strategico che apportarono.

Puntata dopo puntata si racconterà l’evoluzione dei partigiani: la lotta contro le leggi razziali, la resistenza contadina e operaia fatta nelle fabbriche e nelle piazze fino alla storia dei Militari Italiani Internati (IMI), quegli uomini che rifiutarono di indossare la divisa di Salò. Infine le ultime puntata sono dedicate agli eccidi fascisti tra cui la Strage della Benedicta che vide morire 75 partigiani e alle storie d’amore nate al tempo della Resistenza.

LA SCELTA – I partigiani raccontano, puntata speciale l’8 maggio

Il lungo viaggio di Gad Lerner alla scoperta dei partigiani si concluderà venerdì 8 maggio 2020 alle ore 23.10 con la puntata speciale “LA SCELTA – I partigiani raccontano ” con la partecipazione di Paolo Mieli e Giovanni De Luna e la Presidente dell’ANPI, Carla Nespolo. Si tratta di un epilogo finale e di un’attenta riflessione circa le pulsioni razziste e gli atti di violenza dei fascisti e nazifascisti che hanno segnato un’epoca.