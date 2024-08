Gabriele Vagnato e Carlo Amleto, ospiti della 21esima edizione del Magna Graecia Film Festival, si sono raccontati ai nostri microfoni prima di salire sul palco allestito nella suggestiva cornice del porto di Catanzaro Lido. Vagnato, comico e creator, che a Catanzaro è di casa, è noto per aver fatto parte del cast di Viva Rai2, programma tv di successo, ideato e condotto da Rosario Fiorello. Carlo Amleto, musicista, comico e attore italiano di Caltanissetta è nel cast fisso di Zelig come cabarettista. L’attore è anche tra i protagonisti dello show condotto da Stefano De Martino “Bar Stella”. I due si raccontano ai nostri microfoni parlando di carriera e progetti futuri.

Intervista a Gabriele Vagnato e Carlo Amleto

Gabriele Vagnato protagonista di Viva Rai2, come è lavorare con Fiorello?

Un’esperienza meravigliosa. Io dico sempre che è stata la mia università della tv. Sono stati due anni meravigliosi che mi porterò per sempre dietro e ho imparato delle cose che hanno un valore inestimabile. È stata la mia piccola Oxford.

Carlo Amleto, da Zelig al Bar Stella. Quando hai capito che la comicità sarebbe stata la strada da percorrere?

Mi sono appassionato alla comicità a liceo con i film di Massimo Troisi però mi sono detto faccio teatro, studio recitazione e faccio l’attore. Col tempo vedevo che la comicità era la cosa che mi piaceva di più perché mi piaceva creare e mi metteva a mio agio. La creazione di contenuti zero che è un format di comici, una compagnia che abbiamo fondato 8 anni fa, facendo quello mi sono detto che volevo fare solo il comico. Gabriele è d’accordo con me perché ne abbiamo parlato prima. Uno sceglie una cosa, il teatro, e poi sono andato a stringere il campo e forse ora faccio più teatro-canzone. Nel futuro cosa farò? La vita è bella perché ti permette di scoprire cose.

Quali serie e film vi piace guardare?

Gabriele Vagnato: Questa è quella cosa che mi devasta il cervello, nominare i top 3 film. I ragazzi guardano poco i film, è un dato di fatto e anche noi, si guardano più le serie perché ti tengono attaccato di più e durano di meno. Ma la top 3 per me e Carlo è Interstellar di Nolan che è il regista, The Wolf of Wall Street con Martin Scorzese che sono amici con Carlo e l’Ultimo lo dice lui.

Carlo Amleto: L’ultimo dei Mocaini. No scherzo, è la Leggenda del Pianista sull’Oceano, è una cosa personale mia. Si sono messi insieme Tornatore e Morricone e ha fatto questo film stupendo, straordinario che mi ha colpito tanto.

Gabriele Vagnato: Ci siamo bilanciati. Io ne ho detti due più main stream e lui invece ha dato un occhio anche alla critica, con un film anche italiano. Le serie le dice prima Carlo…

Carlo Amleto: Serie che mi sono piaciute tantissimo è Breaking Bad.

Gabriele Vagnato: Ma è scontata! Ne devi dire un’altra… fammi pensare. Diciamo un classicone, iniziamo tra i grandi classici delle serie Prison Break.

Progetti futuri?

Gabriele Vagnato: Dal 19 ottobre pariamo su Rai 2 insieme a Federica Gentile ore 14 ogni sabato con Playlist che una volta era Pop of The Pops, si ispira a quel programma. È un’esperienza meravigliosa, speriamo vada bene.

Carlo Amleto: Io comincerò la tournée del mio primo spettacolo che si chiama ‘Scherzo n°1, Opera Prima” i biglietti sono online. Poi ci sono altre cose non sicure e finché non è firmato col sangue.