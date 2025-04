Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 9 aprile 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata una nuova sfida di ballo tra Gianni Sperti e il cavaliere Giuseppe.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dallo scontro tra Isabella e la dama Tina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 9 aprile 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Francesco e Isabella. Il cavaliere viene scaricato da entrambe sia da Isabella che da Cinzia dopo le sue parole e caduta di stile.

Gemma chiude la frequentazione con Luciano, e Tina… #UominieDonne pic.twitter.com/u8fv1XTXIw — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 9, 2025

ore 15:00 – E’ il momento di Gemma. La dama è uscita in esterna con Luciano, ma le cose non sono andate bene. “Mi ha fatto piacere conoscerlo, ma non è scattato comunica” – la Galgani che viene attaccata da Tina: “sei una falsa, lui non ti è mai piaciuto. D’ora in poi sarò io a scegliere i cavalieri con cui puoi uscire“.

Continua la conoscenza tra Giovanni e Luana! #UominieDonne pic.twitter.com/MYyYHWuDYm — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 9, 2025

ore 15:15 – Si prosegue con Giovanni e Luana. La conoscenza tra i due prosegue alla grande al punto che hanno trascorso anche la notte insieme. Dal parterre Alessio commenta piccato.

“Durante queste chiamate avvertivo una certa noia” #UominieDonne pic.twitter.com/bLmbf6Xc1t — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 9, 2025

ore 15:30 – A centro studio è il momento di Gloria e Sebastiano. Non mancano le incomprensioni tra i due con il cavaliere che ha cominciato alla redazione la volontà di chiudere, ma in puntata ha cambiato idea. I due si confrontano, ma Gloria alla fine decide di chiudere la conoscenza.

ore 16:00 – Si passa al trono di Gianmarco. Il tronista è uscito in esterna con Francesca e si confronta su alcune cose scoperte sul web. “Se hai qualcosa da dirmi non voglio che tu ne vada, ma vorrei che ci sia un confronto, la canzoncina l’ho apprezzata, ma l’ho vista assolutamente fuori luogo” – precisa il tronista – “l’ho apprezzato, ma il dubbio mi è rimasto“. Intanto il tronista è uscito in esterna anche con Nadia e tra i due scatta il bacio.