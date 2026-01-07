È disponibile da oggi, 7 gennaio 2026, su tutte le principali piattaforme Fuori di Cabello, il nuovo vodcast ideato, scritto e condotto da Victoria Cabello. Un ritorno attesissimo per una delle personalità più irriverenti e riconoscibili della televisione italiana, che sceglie il formato vodcast per tornare a intervistare, sorprendere e spiazzare.

Il debutto è accompagnato da un successo immediato sui social: il trailer pubblicato sui canali ufficiali ha già superato 1,6 milioni di visualizzazioni su Instagram, diventando virale in poche ore.

Fuori di Cabello di Victoria Cabello: un conversational show fuori dagli schemi

Fuori di Cabello non è una semplice intervista. Il format prende la forma di un test a risposta multipla, costruito su domande fulminanti, imprevedibili e spesso dissacranti. Ogni episodio è un dialogo serrato che attraversa carriera, vita privata, manie, gusti, imbarazzi e contraddizioni dell’ospite, senza filtri e senza copione rigido.

Il risultato è un racconto autentico e mai banale, capace di restituire un ritratto inedito delle celebrity coinvolte. Un percorso immersivo dove tutto può diventare materia di racconto: dichiarazioni, curiosità, simpatie, antipatie e confessioni inattese.

Alessandro Borghese apre la prima puntata

La prima puntata, disponibile da oggi, vede come protagonista Alessandro Borghese, che inaugura la serie prestando il fianco al gioco di Victoria Cabello tra ironia, ritmo e sorprese. Il vodcast avrà cadenza settimanale e sarà distribuito su tutte le piattaforme audio e video.

Gli ospiti di Fuori di Cabello

Tra i volti che hanno accettato la sfida di mettersi “fuori di Cabello” ci sono nomi di primo piano della cultura pop italiana. Oltre ad Alessandro Borghese, partecipano Emma Marrone, Federica Pellegrini, Enzo Miccio, Diletta Leotta, il comico Lillo e l’amico e complice di sempre Paride Vitale.

Un ritorno importante per Victoria Cabello

Nata a Londra nel 1975, Victoria Cabello è una delle figure più iconiche della televisione italiana dagli anni ’90 in poi. Veejay simbolo di MTV con programmi diventati cult, inviata de Le Iene, giudice di X Factor, conduttrice di Quelli che il calcio e co-conduttrice del Festival di Sanremo, ha sempre portato in TV uno stile personale, ironico e mai allineato.

Negli ultimi anni ha conquistato anche il pubblico dei reality, vincendo Pechino Express nel 2022 proprio in coppia con Paride Vitale, con cui ha poi condotto Viaggi Pazzeschi. Fuori di Cabello rappresenta oggi una sintesi naturale del suo percorso: libertà, ritmo e una forte identità autoriale.

Produzione e distribuzione del vodcast

Fuori di Cabello è prodotto da Dopcast e Victoria Cabello, con la collaborazione di Audentes. Dopcast nasce dalla sinergia tra MNcomm e Sony Music Italia ed è oggi uno dei principali produttori di podcast e vodcast in Italia, con una linea editoriale che mette al centro il talento e la contaminazione tra audio, video e social.

Il vodcast è disponibile su tutte le piattaforme. Foto dal set e copertina ufficiale sono scaricabili al link: https://dopcast.lnk.to/FuoridiCABELLO

Con Fuori di Cabello, Victoria Cabello firma un ritorno che parla il linguaggio contemporaneo, tra intrattenimento, ironia e conversazioni che non hanno paura di andare fuori dagli schemi.