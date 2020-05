“Fuori dal Coro”, il programma di attualità ed informazione condotto da Mario Giordano torna in prima serata su Rete 4. Anche questa settimana il giornalista con i suoi ospiti in studio si occuperà dell’emergenza Coronavirus e della ripartenza dell’Italia. Intanto ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda questa sera, 19 maggio 2020, su Retequattro.

Fuori dal coro stasera, ospiti di martedì 19 maggio 2020

Martedì 19 maggio 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta condotto da Mario Giordano su Retequattro.

Questa settimana il giornalista e conduttore incontrerà due personaggi di spicco della politica italiana. La prima è Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia e il secondo è Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute. Non solo, ospiti della puntata anche Carlo Calenda e Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia, con cui Giordano discuterà della cosiddetta Fase 2 e della ripartenza del nostro Paese dopo il lockdown di due mesi per via del virus Covid-19. Tra paura e incertezza, l’Italia ha cominciato la sua ripresa, ma tanti sono ancora i dubbi e le difficoltà visto che il virus è ancora tra di noi.

Fuori dal coro torna stasera su Rete 4

Nella puntata di stasera di Fuori dal Coro, infatti, si parlerà anche di test sierologici, tamponi e delle responsabilità delle Regioni in questa delicatissima fase di ripartenza. Non solo, si discuterà anche del Decreto Rilancio e della lunga attesa dei cittadini in attesa degli aiuti economici promessi dal Governo. Durante la serata, infatti, spazio alle testimonianze dirette di artigiani, imprenditori e commercianti che da mesi vivono situazioni di grandissima difficoltà.

Spazio anche al tema dell’immigrazione trattato nel Decreto Rilancio che parla di regolarizzazioni che però potrebbero trasformarlo in un un nuovo business del malaffare. Infine tornando a parlare del Coronavirus, in diretta interverrà il direttore della Pneumatologia dell’Ospedale di Mantova Giuseppe De Donno per parlare della sperimentazione del plasma come cura per i malati affetti da Covid-19.

A completare il parterre degli ospiti della puntata: Nicola Porro, Paolo Del Debbio e Iva Zanicchi.