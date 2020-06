Torna l’appuntamento con “Fuori dal Coro” di Mario Giordano, il programma di attualità ed informazione trasmesso il martedì in prima serata su Rete 4. Curiosi di scoprire quali saranno i temi e gli ospiti al centro della puntata di questa sera, martedì 16 giugno 2020?

Fuori dal coro ospiti: Matteo Salvini

Martedì 16 giugno 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta condotto da Mario Giordano su Retequattro. Il giornalista e conduttore prosegue la sua campagna di informazione trattando temi di strettissima attualità: dall’emergenza Coronavirus agli scenari della cosiddetta Fase 3 sia in ambito economico che politico.

Ospite di questa settimana Matteo Salvini. Il leader della Lega sarà il protagonista dell’intervista che verterà, naturalmente, su temi di stretta attualità. In particolare Mario Giordano e Matteo Salvini discuteranno dell’evento Stati Generali previsto a Villa Pamphili a Roma dove il leader della Lega ha deciso di non partecipare. E ancora: spazio alla sanatoria, fino alle proposte dell’opposizione per rilanciare il nostro Paese.

Fuori dal coro su Rete 4: le anticipazioni del 16 giugno 2020

Non solo Matteo Salvini nella puntata di martedì 16 giugno 2020 di “Fuori dal Coro”. Durante la diretta, infatti, Mario Giordano incontrerà anche Carlo Cottarelli e Paolo Del Debbio per parlare della situazione economica del nostro Paese dopo l’emergenza Coronavirus e il lockdown di circa tre mesi. In particolare si discuterà dell’enorme crisi in cui riversano tantissime attività commerciali e milioni di cittadini fino alla riapertura di alcuni settori.

Via libera, infatti, allo sport e alle discoteche anche se con regole molto stringenti e non solo. Durante la puntata, infatti, si parlerà anche della storia di Reggio Emilia dove una madre è stata multata per aver abbracciato il figlio.

Infine spazio al tema del momento: le proteste in corso negli Stati Uniti d’America scoppiate dopo l’omicidio dell’afroamericano George Floyd. Le proteste antirazziste hanno superato i confini nazionali arrivando anche in Italia con migliaia di persone scesa in piazza per urlare “no al razzismo”.