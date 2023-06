Si sono svolti oggi, mercoledì 14 giugno 2023, i funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. Le esequie sono state celebrate dall’arcivescovo Delpini davanti alle più alte cariche dello Stato, ai tanti amici appartenenti al mondo dello spettacolo e alle persone comuni. Circa 10 mila hanno infatti circondato la piazza con striscioni, bandiere e cori e hanno seguito la funzione sui maxischermi. Vediamo insieme chi erano i presenti al funerale di Silvio Berlusconi.

Funerali di Silvio Berlusconi, chi sono i presenti in Duomo: autorità, vip e famigliari

In tantissimi hanno voluto dire addio a Silvio Berlusconi. Non poteva mancare la presenza in Duomo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della premier, Giorgia Meloni. Accanto a loro, i due vice premier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, gli storici amici e collaboratori, Fedele Confalonieri e Gianni Letta. E ancora, dall’estero ecco: Tamim bin Hamad Al Thani (l’emiro del Qatar) e il presidente iracheno, Abdul Latif Rashid; primo ministro ungherese Viktor Orban; oltre i capitani reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Tra i presenti anche la segretaria Pd, Elly Schlein, e Mario Draghi, il sindaco di Milano e il governatore Fontana, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni.

I famigliari in prima fila

In prima fila, sulla navata destra, ci sono sei sedie coi nomi di ‘Marta, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi’. In prima fila è riservato un posto anche per il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi e la compagna Marta Fascina. Tra le prime file anche Veronica Lario, ex moglie del leader di Forza Italia. Mentre Silvia Toffanin è seduta accanto a Maria De Filippi, vestita in bianco. Accanto a loro i genitori di Marta Fascina, nipoti, le nuore Federica Fumagalli e Silvia Toffanin, compagni e mariti delle figlie del Cavaliere. Negli altri banchi Fedele Confalonieri, e Adriano Galliani, storico amico e anche l’ex compagna, Francesca Pascale.

I vip presenti

La liturgia è stata seguita in chiesa anche da Vittorio Sgarbi, Lorella Cuccarini, Rita Dalla Chiesa, Alba Parietti, Gerry Scotti, Barbara D’Urso. Per il mondo sportivo presenti l’ex allenatore Fabio Capello, Arrigo Sacchi, Massimiliano Allegri, il presidente dell’Inter Zhang, l’ad Marotta, il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis e quello della Lazio, Claudio Lotito.