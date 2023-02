Funerali Maurizio Costanzo, la diretta su Canale 5: quando in tv e orario

I funerali di Maurizio Costanzo saranno trasmessi in diretta televisiva su Canale 5. L’ultimo saluto al re del talk show italiano non poteva non essere in tv con la diretta dei funerali prevista lunedì 27 febbraio 2023. Scopriamo tutti i dettagli.

Maurizio Costanzo, i funerali su Canale 5: ecco quando

La morte di Maurizio Costanzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno. All’età di 84 anni ci ha lasciati un vero e proprio monumento del giornalismo e della televisione italiana. Nella giornata di lunedì 27 febbraio 2023 si terranno i funerali del giornalista, scrittore e autore tv che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione.

L’ultimo saluto al grandissimo giornalista sarà trasmesso in diretta, lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 15.00, su Canale 5. Le esequie si terranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Intanto Roma si prepara a porgere l’ultimo saluto al grande giornalista e comunicatore. La camera ardente, infatti, è stata allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, ingresso dal Portico del Vignola, per chiunque volesse dare un ultimo saluto al giornalista prima della sepoltura.

Maurizio Costanzo, allestita la camera ardente al Campidoglio a Roma

In attesa dei funerali di Maurizio Costanzo previsti per lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 15.00 con una diretta televisiva su Canale 5, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 febbraio sarà allestita la camera ardente presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, ingresso dal Portico del Vignola. L’apertura della camera ardente al pubblico è dalle ore 10.30 alle 18.00 di sabato 25 febbraio e dalle ore 10 alle 18 di domenica 26 febbraio.

L’annuncio della camera ardente è arrivato con tanto di comunicato dal Campidoglio con gli orari e tutte le informazioni:

La camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita domani e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). Apertura al pubblico il 25 febbraio dalle 10.30 alle 18 e il 26 dalle 10 alle 18 (è raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2).