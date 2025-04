Oggi, martedì 8 aprile 2025, si celebrano a Roma i funerali di Antonello Fassari, l’attore romano recentemente scomparso dopo una lunga malattia. Noi di SuperGuidaTv siamo presenti con le nostre telecamere per rendere omaggio a un grande protagonista del teatro, del cinema e della fiction italiana, insieme a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Tra i primi a giungere, il fratello Claudio Fassari. Di seguito, riportiamo il commosso ricordo di un uomo che ha perso una persona cara e un grande professionista.

Funerali di Antonello Fassari, il ricordo del fratello Claudio Fassari – Video

Claudio possiamo dire che oggi se ne va il sorriso di Roma e della TV?

“Sono uscite un sacco notizie su Facebook, sui social, è uscito di tutto e di più e nonostante stava male insomma, tutta la solidarietà, tutta la presenza di tanta gente. Pure io che comunque sono interessato a parte come parente, ma anche indirettamente perché mi sono arrivati anche a me tantissime condoglianze, quindi era una persona comunque che era presente e dava molta allegria. È come se fosse uno di famiglia per tanta gente”.

I Cesaroni, doveva ritornare anche lui sul set?

“Si doveva tornare però purtroppo non ce l’ha fatta, adesso vediamo penso che gli dedicheranno, per quello che che posso sapere io, un ricordo anche all’interno della fiction”

Ieri tanti fan sono andati proprio sul set hanno portato degli striscioni ecco cosa prova vedendo tutto l’affetto, tutto l’amore per Antonello? Anche lo stadio Olimpico è stato ricordato abbiamo visto

“Beh è chiaro che era una una persona che comunque era considerato come uno di famiglia per tutti quanti, oltre che per noi. Non ci vedevamo spesso, questo sì, però comunque sia è chiaro che siamo fratelli e quindi diciamo siamo tra virgolette in contatto, anche se ognuno avrà la sua vita, io faccio tutt’altro”

Video – Claudio Farrari ricorda il fratello Antonello Fassari