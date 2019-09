Franco Di Mare torna su Rai1 con “Frontiere”, il nuovo programma di inchieste dedicato alle storie di cronaca e i fatti internazionali più complessi. Ecco la data di partenza e le anticipazioni.

Frontiere su Rai1: ecco quando

Al via da lunedì 23 settembre su Rai1 “Frontiere“, il nuovo programma di inchieste condotto da Franco Di Mare. L’ex inviato del TG1 e conduttore di Uno Mattina è pronto ad occuparsi di alcuni dei casi di cronaca più importanti dell’anno. Per la puntata di debutto, infatti, Di Mare si occuperà della strage di Corinaldo avvenuta presso la discoteca Lanterna Azzurra in occasione di un concerto di Sfera Ebbasta.

Il racconto – inchiesta ricostruirà con minuzia di dettagli e rivelazioni inediti cosa è davvero successo la notte tra il 7 e l’8 dicembre scorsi a Corinaldo dove, a causa di uno spray al peperoncino, un concerto si è trasformato in una tragedia.

“L’abbiamo fortemente voluta e preparata con accuratezza, ma senza indugiare sull’effetto morbosità perchè occorre portare rispetto” ha precisato l’ex inviato di punta del TG1 durante la presentazione ufficiale del programma – inchiesta dedicato alla strage di Corinaldo. Una puntata speciale che il giornalista ha voluto dedicare a questo caso di cronaca nera affinché la gente non dimentichi le sei vite stroncate in una discoteca, ma anche le ferite incancellabili di centinaia di ragazzini.

Per l’occasione “Frontiere” comincia il nuovo ciclo di puntate proprio dalla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo descritto come “un luogo di frontiera tra campagne e città, tra noie di provincia e divertimenti metropolitani e poi, purtroppo, tra vita e morte“.

L’obiettivo del racconto – inchiesta è quello di capire cosa è successo davvero quella tragica notte a Corinaldo e non solo.

Frontiere, Franco di Mare torna su Rai1

Non solo la strage di Corinaldo nel programma “Frontiere” che sarà composto da 12 puntate – inchieste in cui si affronteranno temi importanti come la caduta del muro di Berlino, il movimento del MeToo fino alla classe media.

Il ruolo di Franco di Mare è ben preciso, come ha dichiarato in conferenza stampa:

“Io farò da Caronte o da Cicerone. Ci sarò solo io in studio. Non è un talk show ma è un racconto. Proviamo a dipanare il filo ingarbugliato della matassa che è la cronaca.

Noi ricuciamo tutti insieme e proviamo a ridisegnare il profilo”.

Non solo, il giornalista ci tiene a precisare: “la nostra modalità di racconto prevede un fortissimo rispetto verso le vittime e verso le storie. Non alimentiamo dubbi sulla veridicità“.