Roberto Giacobbo torna in prima serata su Rete 4 con una nuova puntata di «Freedom – Oltre il confine», il viaggio televisivo che unisce il binomio di scoperta+conoscenza. Ecco tutte le anticipazioni, i temi, servizi e reportage della quarta puntata di stasera, sabato 28 settembre 2024.

Sabato 28 settembre 2024 dalle ore 21.20 va in onda la quarta puntata di Freedom – Oltre il confine, il viaggio televisivo di Roberto Giacobbo trasmesso in prima serata su Retequattro. Nel quarto appuntamento con il programma a cura di Contenuti – Production & Media, Roberto Giacobbo è pronto a condividere con i telespettatori un nuovo e lungo viaggio alla scoperta di posti meravigliosi in Italia e nel mondo. Il viaggio di Roberto Giacobbo inizia dalla Puglia, una delle regioni più belle d’Italia; proprio in Puglia il conduttore e divulgatore è pronto ad “incontrare” uno dei santi più amati: San Nicola. Dalla Puglia alla Liguria con con un permesso speciale, per conoscere il reparto d’élite della Marina Militare dei ComSubin (Raggruppamento Subacquei e Incursori).

Ma non finisce qui, visto che il viaggio prosegue verso l’Egitto per scoprire la stupefacente tomba della regina Nefertari, la “grande sposa reale” di Ramses II detto il Grande, faraone della XIX dinastia.

Quali sono i temi e gli argomenti della puntata di stasera, sabato 28 settembre 2024, di “Freedom – Oltre il confine” di Roberto Giacobbo? Dopo l’Egitto, il viaggio televisivo torna in Italia e per la precisione nella cittadina di Foligno in Umbria. Il motivo? Le telecamere ci mostrano un sorprendente scheletro di 24 metri, mentre Giacobbo è pronto a parlare di giganti. Infine l’ultima tappa è in Campania per scoprire i segreti della straordinaria Reggia di Caserta, la residenza reale storicamente appartenuta ai Borbone delle Due Sicilie.

«Freedom»: a cura di e con Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.