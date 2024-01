Torna l’appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», il programma di e con Roberto Giacobbo trasmesso in prima serata su Italia 1. Ecco le anticipazioni sui temi, servizi e reportage della seconda puntata di stasera, lunedì 22 gennaio 2024.

Lunedì 22 gennaio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata di Freedom – Oltre il confine, il viaggio televisivo di Roberto Giacobbo con reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati in Italia, in Grecia, in Portogallo, in Egitto, e non solo. Nella puntata di oggi tantissimi servizi e reportage esclusiva da non perdere. Il viaggio inizia da Atene, in Grecia, alla scoperta dei segreti del Partenone, uno dei monumenti più famosi del mondo. I telespettatori potranno ammirare le bellezze del Partenone di Atene, icona mondiale dell’arte e della cultura, classica concepito da: Pericle, il padre della democrazia, e il geniale architetto Fidia. Come è stato realizzato e perchè è stato costruito?

Le telecamere di Freedom sono pronte a svelare alcuni dei suoi segreti senza tempo. Spazio poi alla storia di Gino Bartali con la testimonianza di Gioia, la nipote, che racconterà come Ginettaccio abbia rischiato la vita per mettere in salvo decine di ebrei durante la seconda guerra mondiale. Per raccontare questa storia Giacobbo si è recato ad Assisi.

Freedom – Oltre il confine, il viaggio di stasera su Italia 1

Il viaggio della puntata di oggi di Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo prosegue a Terni presso la Cascata delle Marmore, una delle cascate più belle d’Italia. Si tratta di un’opera frutto della natura, ma anche di impegnativo lavoro dell’uomo. Le telecamere di Freedom sono entrate nelle viscere della terra per raccontare l’antico passato della parete di roccia dalla quale si getta il fiume Velino. Non solo, viene anche illustrato come l’uomo gestisca le sue acque, sia a fini energetici sia per fini turistici. Spazio poi all’Egitto, per la precisione Il Cairo, per mostrare la bellezza del Tempio della Sfinge, uno dei monumenti più enigmatici della Piana di Giza. Il Tempio della Valle di Chefren e tutti i suoi segreti legati alla sua costruzione.

Infine Giacobbo si reca in Friuli-Venezia Giulia, a Trieste, per visitare il Castello di Miramare, il nido d’amore del principe Massimiliano d’Asburgo, fratello dell’imperatore Francesco Giuseppe, e di sua moglie Carlotta del Belgio.

Ricordiamo che «Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto con Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, produzione esecutiva di Monica Paroletti.