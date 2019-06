Nuovo appuntamento con Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione scientifica condotto da Roberto Giacobbo in prima serata su Retequattro. Scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni della puntata in onda martedì 11 giugno 2019.

Il viaggio di “Freedom” questa settimana prosegue verso la Stella di Betlemme. La tradizione vuole che essa sia cometa che ha guidato i Re Magi verso la grotta del piccolo Bambino Gesù. Una delle prime domande riguarda proprio questa famosa stella: era davvero una cometa? Successivamente le telecamere arrivano a Padova per far visita all’antico osservatorio astronomico e alla magnifica Cappella degli Scrovegni.

Un’altra tappa della puntata è in Abruzzo per far visita alla Rocca Calascio, il castello più alto di Italia utilizzato diverse volte come location di film. Durante la visita Giacobbo si fermerà a parlare con un uomo che ha deciso di vivere qui tra aquile e lupi. Il viaggio di Freedom prosegue alla scoperta di tesori mai visti; per conoscerli questa volta le telecamera di Giacobbo sono arrivate fino all’appartamento privato di un cittadino a Bergamo.

Freedom oltre il confine: Chi era Dorothy Eady

Le telecamere di Freedom ci porteranno tra Lucca e Pistoria dove si trovo uno dei ponti pedonali sospesi più lunghi al mondo. Numeri davvero impressionanti: 227 metri e 36 metri d’altezza con una passerelle di 80 cm. Questo ponte collega i due versanti del torrente Lima, tra Mammiano Basso e Popiglio, nel comune di San Marcello Piteglio.

Il viaggio prosegue alla scoperta del grand canyon di Gravina in Puglia, la città scavata nella pietra e resa importantissima nel mondo durante l’epoca greca e romana. Gravina è soprattutto un libro di storia a cielo aperto, un libro che racconta il lavoro dell’uomo e della natura nel corso dei millenni.

Infine spazio alla storia di Dorothy Eady, una donna inglese nata nei primi anni del ‘900 che ha dichiarato di essere la reincarnazione di una donna vissuta nell’antico Egitto durante l’epoca del Faraone Seti I.